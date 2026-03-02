Холодная война и косметика Древнего Египта: к чему тут таблица Менделеева

Казалось бы, что может быть общего у гонки вооружений, древнеегипетского макияжа и слабительного из Средневековья? Все это связано с периодической системой химических элементов или, проще говоря, с таблицей Менделеева, день рождения которой отмечается 1 марта. В 1869 году была сдана рукопись «Опыт системы элементов», в которой ученый впервые систематизировал 63 известных тогда химических элемента по атомному весу и химическому сходству. Фокус собрал несколько самых странных и удивительных элементов периодической таблицы Менделеева.

Криптон, атомный номер: 36

Во время Холодной войны использовали радиоактивный изотоп Kr-85 Фото: BBC

Этот элемент, несмотря на свое название, не имеет никакого отношения к Супермену. Но это не делает криптон, который является инертным одноатомным газом, менее интересным.

Дело в том, что во время Холодной войны его радиоактивный изотоп Kr-85 использовался для оценки скорости создания ядерного оружия советским правительством. Это связано с тем, что ядерные реакторы производят криптон, поэтому Запад подсчитал количество производимого в СССР газа, вычитая западную долю из общего количества газа в воздухе.

Также такое соединение, как фторид криптона используется в некоторых лазерах в наши дни.

Кюрий, атомный номер: 96

Элемент кюрий был назван в честь двукратной лауреатки Нобелевской премии Марии Кюри и ее мужа Пьера. Кюрий был открыт ученым Гленном Сибургом в 1944 году.

Этот элемент удалось получить в результате бомбардировки плутония ионами гелия. Самым удивительным является то, что этот элемент светится в темноте.

Правда, ученые не рекомендуют использовать его в качестве ночника. Кюрий светится в темноте, так как очень радиоактивен и, следовательно, токсичен.

Кюрий также неоднократно побывал в космосе. Этот элемент обеспечивает питание электрооборудования, которое используется в космических миссиях, к примеру, в рентгеновских спектрометрах марсоходов.

Сурьма, атомный номер: 51

В Средневековье из сурьмы делали многоразовое слабительное Фото: BBC

У сурьмы, пожалуй, самая древняя история среди всех элементов в таблице. Первое известное применение этого элемента не имело ничего общего с наукой.

Древние египтяне использовали сурьму в подводке для глаз и туши, чтобы придать им черный цвет.

Но со времен Древнего Египта репутация элемента была серьезно подпорчена. В средневековой медицине сурьму использовали как слабительное. Но проблема была не только в этом, сурьму использовали как многоразовое слабительное. Дело в том, что в Средневековье использовались таблетки из металлической формы сурьмы, которые проходили через кишечник и почти не меняли ни свою форму, ни свойства.

Более того, некоторые семьи передавали слабительные таблетки из сурьмы из поколения в поколение.

Коперниций, атомный номер: 112

Элемент коперниций открыли сравнительно недавно, в 1996 году. Как можно догадаться, этот элемент был назван в честь ученого эпохи Возрождения Николая Коперника, одного из первых, кто смоделировал Солнечную систему с Солнцем, а не с Землей, в центре.

Но интересным делает этот металл то, что при комнатной температуре он превращается в газ. Теоретически, этим металлом можно было бы дышать, если бы это не было так опасно.

Висмут, атомный номер: 83

Висмут использовался в косметике Фото: Wikipedia

Висмут также использовался в косметике в древности — в качестве красителя.

Также этот элемент известен тем, что образует невероятно красивые геометрические кристаллы, если его расплавить и медленно охладить.

Но самое удивительное в этом элементе не его красивый внешний вид, а его диамагнитность. Иными словами, висмут отталкивается магнитными полями и создает отталкивающую силу, которая отталкивает от него магниты.

На практике это означает, что если поместить магнитный металл между двумя кусками висмута, он будет левитировать.