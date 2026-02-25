Древний Китай – могущественная цивилизация: как на самом деле она появилась

Древний Китай – одна из древнейших цивилизаций на Земле, она зародилась как группа изолированных общин каменного века. В итоге, эти общины стали началом могущественной империи.

Древние китайцы создали свою систему письменности, а также несколько известных философских систем, которые изучаются и сегодня. Эта цивилизация также стала известна благодаря строительству Великой Китайской стены, пишет Live Science.

Древним Китаем правили пять династий, или семь семей на протяжении 6 тыс. лет. Последняя династия древнего периода – династия Хань, правила Китаем во времена Древнее Римской империи.

Интересные факты о Древнем Китае

Жители Древнего Китая использовали около 3 тыс. лет назад гадальные кости, которые представляли собой панцири черепах или кости с китайскими иероглифами. Их использовали для предсказания будущего.

Во время династии Хань в Китае был изобретен первый магнитный компас. Но тогда он использоваться для предсказания будущего, а не для навигации.

Первый император древнего Китая, Цинь Шихуанди начал соединять множество небольших стен, чтобы построить ныне известную Великую Китайскую стену. Это началось около 2200 лет назад, и в конечном итоге, стена протянулась на 20 тыс. км.

В древнем Китае люди считали драконов реальными божественными фигурами с магическими способностями.

Бумага была изобретена в древнем Китае около 1900 лет назад.

Как началась и пала древняя цивилизация

Трудно назвать четкую дату начала и конца Древнего Китая, так как он не всегда был единой империей или страной, как сегодня. Но большинство историков сходятся во мнении, что древнекитайская цивилизация началась в каменном веке, около 8000 лет назад, и закончилась с падением династии Хань 6200 лет спустя.

В конце концов Китай погрузился в междоусобицы, оставшись без явного правителя в течении нескольких сотен лет. После этого сменявшие друг друга династии правили до свержения последнего императора в 1911 году, и в 1912 году в Китае начался современный период.

Но сперва существовали лишь разобщенные группы людей. Со временем они превратились в государства, которые затем объединились в единую империю. Между 480 г. до н.э. и 221 г. до н.э., или около 2400 лет назад, древний Китай был разделён на множество государств, боровшихся за власть. Эта эпоха, называемая периодом Воюющих царств, закончилась, когда Цинь Шихуанди объединил древний Китай в империю и стал ее первым императором. Примерно 400 лет спустя династия Хань распалась, отчасти из-за конфликтов внутри императорской семьи.

Что такое Терракотовая армия

В 1974 году китайские рабочие обнаружили тысячи статуй воинов в натуральную величину, захороненных в трех ямах. Сегодня они известны как Терракотовая армия или Терракотовые воины. Историки и археологи считают, что статуи были захоронены недалеко от гробницы Цинь Шихуанди после его смерти в 210 году до н.э., чтобы служить и защищать его в загробной жизни. Археологи еще не завершили раскопки Терракотовой армии. Они предполагают, что вместе с остальными статуями может быть захоронена целая копия древней столицы Сиань.

В Терракотовой армии каждый солдать уникален Фото: IFLS

Терракотовые воины — это не просто тысячи копий одной и той же фигуры. Каждый воин уникален, с индивидуальными прическами, одеждой, оружием, формой тела и выражением лица. Из-за этого некоторые ученые считают, что статуи были созданы по образу реальных солдат.

Зачем была построена Великая Китайская стена

Великая Китайская стена строилась очень долго, ее прекращали и начинали строить в разные этапы истории на протяжении 2 тыс. лет.

Начиная с 770 года до н.э. древний Китай был разделен на различные государства, правители которых начали строить небольшие стены для защиты от враждебных племен на севере.

Великая Китайская стена сперва состояла из множества маленьких Фото: Shutterstock

Когда Цинь Шихуанди пришел к власти в 221 г. до н.э., он соединил эти небольшие стены и крепости с той же целью: защитить северную границу империи от таких врагов, как монголы.

Позже китайские правители продолжили работу над Великой Китайской стеной, и только в 1300-х годах строительство было в основном завершено.

Самые известные китайские императоры

Император Цинь Шихуанди из династии Цинь был первым императором древнего Китая и правил с 221 г. до н.э. по 210 г. до н.э. Он наиболее известен тем, что объединил регион в единую империю. Он также создал единую систему мер, письменности и денег, осуществил важные политические и социальные изменения и правил с применением строгой силы.

Император Гао-цзу из династии Хань стал императором после Цинь Шихуанди и основал знаменитую династию Хань. Он родился крестьянином, но в итоге возглавил восстание, которое привело его к трону. Он правил с 202 г. до н.э. по 195 г. до н.э., снизил налоги, организовал другие восстания и расширил империю, сделав ее одной из крупнейших в мире.

Император У-ди был императором династии Хань и правил с 141 г. до н.э. по 87 г. до н.э. Он утвердил древнекитайскую философию, известную как конфуцианство, в качестве основной идеологии империи. Во время его правления империя стал очень могущественным и богатым.

Кто такой Конфуций

Конфуций был известным китайским философом, чьи учения называются конфуцианством. Он жил с 551 по 479 год до н.э., во времена династии Чжоу и периода великих раздоров в древнем Китае. Конфуцианство учит людей достигать совершенства через доброту, праведность, общественный порядок, мудрость и честность. Хотя некоторые ошибочно считают его религией, это скорее образ жизни.

Через сотни лет после смерти Конфуция император У-ди продвигал конфуцианские ценности во II и I веках до н.э. Эта философия оказала огромное влияние не только в Китае, но и во всей Восточной Азии, и продолжает влиять на культуру региона и сегодня.