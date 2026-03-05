Считал Эйнштейна дураком и был влюблен в голубя: самые громкие провалы гениального Теслы

Американский инженер и физик-электроник сербского происхождения Никола Тесла прославился на весь мир своими гениальными изобретениями. Даже спустя 100 лет его слава не угасла. Но даже самые светлые умы ошибаются. Фокус собрал самые громкие неудачи Никола Теслы, а также странности, в которые впадал знаменитый ученый.

Тесла считал Эйнштейна дураком

Никола Тесла был не в восторге от теории относительности, описывая ее как “нищего в пурпуре, которого невежественные люди принимают за короля”.

«Я считаю, что пространство не может быть искривлено по той простой причине, что оно не может обладать никакими свойствами. С таким же успехом можно сказать, что у Бога есть свойства. У него их нет, а только атрибуты, и они созданы нами самими. О свойствах мы можем говорить только тогда, когда имеем дело с материей, заполняющей пространство», — пояснил Тесла.

Тесла не верил в теорию относительности Эйнштейна Фото: Wikipedia

«Утверждение, что в присутствии больших тел пространство искривляется, равносильно утверждению, что нечто не может воздействовать на ничто. Я, например, отказываюсь придерживаться такой точки зрения», — заявлял Тесла.

И Тесла ошибался. Как известно, галактики и другие объекты в космосе могут искривлять пространство-время. Этот эффект ученые могут наблюдать с помощью современных телескопов. Речь идет о так называемом гравитационном линзировании, когда свет от далекого объекта искривляется гравитационным полем массивного объекта (галактики или черной дыры) на пути к наблюдателю.

Тесла считал, что измерил скорость, быстрее скорости света

Это была одна из причин, по которой Тесла считал, что Эйнштейн ошибается. Тесла верил в то, что измерил скорость, которая превышала скорость света. Речь шла о скорости космического луча от Антареса, самой яркой звезды в созвездии Скорпиона.

Тесла верил, что измерил скорость, превышающую скорость света Фото: Wikipedia

По мнению Теслы, этот луч двигался со скоростью, которая в 50 раз превышала предельную скорость во Вселенной.

Никола Тесла влюбился в голубку

Возможно, этот факт сложно отнести к научным провалам, но он наглядно демонстрирует другую, малоизвестную сторону личности гения.

Последние несколько лет жизни Теслы были довольно странными, включая увлечение голубем, который регулярно его навещал.

В последние годы жизни Тесла любил голубя Фото: Pixabay

«Я любил эту голубку так же, как мужчина любит женщину, и она любила меня. Пока она была со мной, в моей жизни был смысл», — писал Тесла о птице.

Тесла не верил в электроны

Это было очень странно, учитывая характер работ Теслы. Тем не менее, гений отказывался верить в существование электронов, считая что атомы – это мельчайшие строительные блоки Вселенной.

По мнению Теслы, электроны могли бы существовать только в идеальном вакууме. Он придерживался точки зрения XIX века о том, что «эфир» или «эфирная вода» передает электрические токи.

Тесла не верил в атомную энергетику

Неверие в существование электронов привело Теслу к убеждению в том, что атомы неразделимы.

«Идея атомной энергии иллюзорна, но она настолько прочно укоренилась в умах людей, что, хотя я и выступал против нее 25 лет, до сих пор есть те, кто верит в ее осуществимость», — говорил Тесла.

«В своих экспериментах с высоковольтной вакуумной трубкой, которую я выпустил в 1896 году и считаю одним из своих лучших изобретений, я расщеплял атомы. Я работал с давлением от 4 000 000 до 18 000 000 вольт. Совсем недавно я разработал аппарат для 50 000 000 вольт, который должен дать множество результатов, имеющих большое научное значение».

«Что касается атомной энергии, мои экспериментальные наблюдения показали, что процесс расщепления не сопровождается высвобождением такой энергии, какую можно было бы ожидать, исходя из существующих теорий».

Гений был плохим бизнесменом

Хотя Тесла совершил важнейшие открытия современности, многие из его достижений остались незавершенными. Он создал систему переменного тока, заложил основы радиосвязи и робототехники, но не смог воплотить их все в жизнь.

Тесла не уделил времени тому, чтобы понять, как вывести свои изобретения на рынок, или нанять кого-либо для помощи в этом. Он был слишком сосредоточен на открытиях, чтобы думать о монетизации. Также ему могла бы пригодиться хорошая PR-фирма, чтобы помочь в «войне токов» — так называли в конце XIX века противостояние двух изобретателей: Томаса Эдисона и Николы Теслы.