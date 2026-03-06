Тайна Дельфийского оракула: какой газ помогал жрицам предсказывать будущее

На протяжении веков в древний город Дельфы, который располагался на юге Греции, съезжались тысячи людей, чтобы узнать свое будущее. Жрица из храма богу Аполлону впадала в транс и делала пророчества голосом самого бога.

Обычные люди, могущественные цари, и даже Александр Великий, преодолевали множество километров дороги, чтобы услышать совет жрицы в таких важных вопросах, как финансы или государственные дела, пишет Popular Science.

Жрица была известна как Пифия или Дельфийский оракул. Интересным было то, что сама жрица не считалась ясновидящей. Такие древние писатели, как Плутарх, который служил жрецом в Дельфах в I и II веках, описывали Пифию как сосуд для силы, исходящей из Земли.

По словам Плутарха, храм Дельф был построен вокруг природного источника, где вода и трещины в скале производили благоухающий газ, который называли пневмой. В обозначенные дни несколько раз в году жрица садилась посреди пневмы и вдыхала пар, чтобы войти в транс. Женщина при этом могла кричать, впадать в истерику и даже потерять сознание.

Плутарх подчеркивал, что в его время из-под земли поднималось меньше газа, чем в древние времена. Таким образом постепенно храм в Дельфах начал терять свою популярность.

После закрытия храма в 393 году нашей эры пневма оставалась неразгаданной научной загадкой. Был ли этот пар реальным? И если да, то что это было на самом деле и откуда он взялся?

Расшифровка древних источников

Первые современные раскопки в Дельфах были проведены между 1892 и 1950 годами. Во время исследования ученые не нашли никаких трещин в скалах, откуда мог подниматься загадочный газ. Тогда исследователи считали, что газы на поверхности могут быть связаны исключительно с активностью вулканов, которых в Дельфах никогда не было.

Именно это заставило ученых назвать легенды о храме просто слухами. К счастью, авторы последующих исследований пришли к абсолютно другому выводу.

Археолог Джон Хейл и его междисциплинарная группа исследователей наконец обнаружили научные доказательства, подтверждающие древние описания Дельф. Они выяснили, что смещение тектонических плит может вызывать подъем газов из-под земли.

Коллега Хейла геолог Йелле Зейлинга де Боер увидел разлом, который проходил под храмом Дельф. Разломы — это места, где две тектонические плиты Земли сталкиваются друг с другом. Движение плит может вызывать землетрясения и другие формы геологической активности, включая выброс газов.

Храм Аполлона в Дельфах Фото: Federica Grassi

Тогда Де Бур задавался вопросом, не является ли древняя пневма в Дельфах «легким углеводородным газом», который просачивается сквозь известняк под храмом.

Углеводороды — это соединения, состоящие исключительно из углерода и водорода. Являясь фундаментальным компонентом живых организмов, они также встречаются в ископаемом топливе, таком как нефть. Такие химические вещества «обнаруживаются во многих геологических формациях по всей планете», — говорит Хейл. «Они являются частью земной коры».

Когда две тектонические плиты трутся друг о друга вдоль линии разлома, они создают трение, которое может генерировать достаточно тепла, чтобы превратить эти твердые углеводороды в земной коре в газ. И если в Земле достаточно отверстий или каналов, этот газ может подняться на поверхность, подобно тому, что описывали древние авторы в Дельфах.

Пророческие пары в Дельфах

Ранние раскопки в Дельфах обнаружили пористую известняковую коренную породу далеко под храмом. Этот камень мог бы обеспечить необходимые, почти невидимые каналы для потока газов, достигающих уровня земли и, в свою очередь, легких жрицы, ожидающей там.

Но никаких доказательств наличия залежей углеводородов на этом месте обнаружено не было. Вместе Хейл и Де Боер решили проверить, действительно ли известняк Дельф содержит эти соединения. Если бы их нашли, они могли бы стать последним недостающим элементом головоломки.

В 1996 году, получив разрешение от греческого правительства, Хейл и Де Боер совершили свою первую экспедицию в Дельфы. Они взяли образцы горных пород и отправили их в лабораторию для анализа. Как они и предполагали, пористый известняк был богат углеводородами, такими как этан, метан и этилен.

Что именно вдыхали Дельфийские оракулы?

Этилен — это углеводород и одно из наиболее широко производимых органических соединений в мире. В промышленности он является строительным блоком для пластмасс. В сельском хозяйстве он используется для ускорения созревания фруктов. В прошлом этилен даже использовался в качестве хирургического анестетика, поскольку его вдыхание в концентрации 20% вызывает потерю сознания.

Пифии дышали этиленом Фото: Public Domain

Но что произойдет, если кто-то вдохнет меньшую, хотя и все еще высококонцентрированную дозу? Чтобы это выяснить, Хейл и Де Боер обратились к эксперту. Токсиколог Генри Спиллер обнаружил много сходств между измененным состоянием сознания, вызываемым вдыханием этилена, и древними рассказами о трансе Пифии. Люди под воздействием этилена остаются в сознании и реагируют на происходящее, но могут говорить или вести себя странно. Они могут стать возбужденными, кричать или биться в конвульсиях, и могут не помнить, что произошло после того, как действие газа прекращается. Хейл называет этилен «идеальным аналогом» древней пневмы. Этилен даже пахнет сладко, как и описывал Плутарх.

Повторное вдыхание таких газов, как этилен, сопряжено с серьезными рисками для здоровья. Плутарх отмечал, что вдыхание этого газа сокращало жизнь жриц и в редких случаях могло даже привести к смерти. В период расцвета храма должность оракула делили несколько женщин, поскольку вхождение в трансовое состояние было физически очень трудным. Быть Пифией считалось большой честью, но также и бременем.