Начало времен у всех разное: почему в мире так много непохожих друг на друга календарей

Сотворение мира произошло 18 марта 3952 года до н. э. Такую дату установил английский монах, святой Беда Достопочтенный (673-735). Это один из ярких примеров того, как разнится летоисчисление в мире, даже в наши дни.

Большинство людей на Земле живут по григорианскому календарю, даже не задумываясь об этом. Тем не менее, многие общества по всему миру продолжают использовать системы, чьи корни уходят в древнюю астрономию, религию или традиции.

Эти календари — больше, чем просто инструменты для планирования. Они отражают то, как разные культуры понимают ритм жизни. От лунных месяцев до солнечных лет, эти разнообразные системы времени продолжают формировать праздники, урожай и историю человечества.

Григорианский календарь: общепринятый стандарт

Фото: CatholicTech

Григорианский календарь — наиболее широко используемый цивильный календарь сегодня. Введенный Папой Григорием XIII в 1582 году, он исправил ошибки в более раннем юлианском календаре, которые приводили к смещению равноденствий. Немного сократив год до 365,2425 дней и уточнив правила високосного года, он более точно соответствовал орбите Земли вокруг Солнца.

Відео дня

Хотя первоначально был принят католическими странами, Григорианский календарь распространился благодаря торговле, колонизации и дипломатии. Сегодня почти все страны используют григорианский календарь для официальных и повседневных дел, даже если для религиозных или культурных событий используются другие календари.

Исламский (хиджри) календарь

Исламский календарь, известный как календарь хиджри, по сути, является лунным календарем. Он состоит из 12 лунных месяцев, в общей сложности около 354 или 355 дней. Поскольку он не корректируется в соответствии с солнечным годом, исламские месяцы сдвигаются назад примерно на 11 дней каждый год относительно григорианского календаря.

Это означает, что исламские праздники, такие как Рамадан и Ид аль-Фитр, смещаются в зависимости от времени года. Календарь начинается с 622 года н.э., когда пророк Мухаммед переселился из Мекки в Медину, событие, известное как хиджра.

Исламские страны, такие как Саудовская Аравия и некоторые части Индонезии, используют календарь хиджри для религиозных обрядов, а григорианскую систему — для гражданского управления.

Еврейский календарь

Еврейский календарь, используемый в еврейской традиции, является лунно-солнечным, то есть он синхронизирует как лунные циклы, так и годовой путь Солнца. Он содержит 12 месяцев чередующейся длины и добавляет 13-й месяц примерно каждые три года, чтобы праздники проходили в свои сезоны.

Эта вставка позволяет проводить Песах весной, а Рош ха-Шана осенью. Отсчет еврейского года начинается с того времени, которое традиционно считается годом сотворения мира — 3761 годом до н.э.

Китайский календарь

Фото: Wiki Commons

Китайский календарь — одна из наиболее влиятельных традиционных систем, используемых до сих пор. Он является лунно-солнечным, сочетая солнечные годы с лунными месяцами. Месяцы начинаются с каждого новолуния, и високосный месяц вставляется при необходимости, чтобы такие праздники, как Лунный Новый год, соответствовали солнечному циклу.

Каждый год в китайском календаре также связан с одним из двенадцати зодиакальных животных и одним из пяти элементов. Это создает 60-летний цикл, богатый символикой, тесно связанный с традициями китайского зодиака.

В Китае официально используется григорианский календарь для повседневной жизни, но традиционные праздники отмечаются по китайской системе. Другие страны Восточной Азии, включая Корею и Вьетнам, разделяют схожие календарные традиции с местными вариациями.

Индуистский календарь

Индуистский календарь, известный в различных формах, таких как Панчанг или Панчанга, является одной из старейших систем времяисчисления, до сих пор используемых. Он лунно-солнечный и тесно связан с астрономией и религией. В Индии существует множество региональных вариантов (таких как Викрам Самват, Шака Самват и тамильский календарь), каждый из которых соотносит фестивали и сельскохозяйственную деятельность с движениями небесных тел.

Каждый месяц соответствует лунным циклам, а солнечные расчеты определяют времена года. Високосные месяцы, называемые Адхика Маса, добавляются для синхронизации лунного и солнечного годов. Крупные индуистские фестивали, такие как Дивали, Холи и Наваратри, следуют этому календарю, часто отображаясь по-разному на мировых часах в зависимости от местоположения.

Буддийский календарь

Буддийский календарь, используемый в таких странах, как Таиланд, Камбоджа и Мьянма, также является лунно-солнечным. Он тесно связан с более древними индуистскими системами отсчета времени, но использует другие эпохальные годы. Буддийская эра (БЭ) начинается за 543 года до нашей эры по григорианскому календарю, отмечая время перехода Будды в нирвану.

Например, григорианский 2025 год соответствует буддийскому 2568 году (это в Таиланде, а в Камбодже, например, идет 2569-й — единого мнения насчет того, в каком именно году Будда ушел в нирвану, нет, поэтому возникла погрешность). Такие праздники, как Весак, посвященный рождению, просветлению и смерти Будды, следуют лунным циклам и часто отслеживаются вместе с календарями культурных событий.

Персидский (солнечная хиджра) календарь

Фото: Wiki Commons

Персидский календарь, или солнечная хиджра, официально используется в Иране и Афганистане. Он основан на солнечном цикле и начинается с весеннего равноденствия, отмечающего начало весны в Северном полушарии. Точность календаря сопоставима или превосходит точность григорианской системы, поскольку он основан на прямых астрономических наблюдениях, подобно тому, как стандарты часовых поясов IANA поддерживают глобальную согласованность.

Каждый персидский год начинается с фестиваля Новруз, символизирующего обновление и свет. Месяцы следуют за движением Солнца, обеспечивая идеальное совпадение времен года.

Другие региональные календари

Помимо этих основных систем, многие регионы сохраняют местные календари для культурного и сельскохозяйственного использования:

Эфиопский календарь: солнечный, с 13 месяцами (12 из 30 дней, плюс один короткий месяц); отстает от григорианского календаря примерно на 7–8 лет.

Балийский календарь Павукон: основан на 210-дневном цикле, используемом для ритуалов и фестивалей на Бали, Индонезия.

Тайский солнечный календарь: происходит от буддийской системы, но согласован с григорианским подсчетом года.

Японский традиционный календарь: ранее лунно-солнечный, теперь чисто григорианский, но сохраняет влияние зодиака на культурные события.

Почему разнообразие календарей по-прежнему важно

Даже в глобализованном мире разнообразие календарей продолжает формировать повседневную жизнь. Религиозные обряды и национальные праздники по-прежнему опираются на традиционные системы. Например, предприятия на Ближнем Востоке планируют свою деятельность в соответствии с исламским календарем, в то время как китайские семьи планируют крупные встречи в соответствии с лунными фестивалями.

Разные календари отражают человеческую идентичность

Каждый календарь рассказывает историю своего народа. Григорианский календарь фокусируется на научной точности, исламский — на вере и красоте Луны, индуистский — на космическом равновесии, а китайский — на гармонии между Землей и Небом. Вместе они раскрывают общее увлечение человечества течением времени и наши бесконечные попытки измерить и придать ему смысл.

Понимание этих систем напоминает нам, что время — это не просто механический счет, а зеркало культуры, веры и воображения. Независимо от того, празднуем ли мы Новруз, Дивали или Новый год, каждый календарь говорит об одной и той же универсальной истине — наши жизни движутся циклически, каждый год — это одновременно возвращение и начало, подобно концепции вечных календарей, символизирующих непрерывный ритм времени.