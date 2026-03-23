Самый загадочный минерал, меняющий цвет, возвращается в Лондон: в чем его секрет (фото)

Исследователи рассказали историю загадочного камня, который преодолел сотни километров от прилавка в Марокко до Лондонского музея.

В 1995 году Лондонский музей естественной истории столкнулся с настоящей загадкой — речь о довольно привлекательном, треугольном куске синего минерала. Известно, что в музей его доставила телеведущая Анна Грейсон, пишет Фокус.

Задача по идентификации материала легла на плечи группы экспертов во главе с покойным доктором Гордоном Кресси — ученым предстояла непростая работа. Дело в том, что синий материал не был похож ни на что из того, что им приходилось наблюдать ранее — по сути, образец был настолько необычным, что ученые заподозрили, что он может совершенно новым для науки.

Известно, что Анна Грейсон приобрела минерал в 1980 году недалеко от Феса в Марокко — ей продали образец как лазурит. Отметим, что регион славится своими минералами, но Грейсон — сама геолог, а потому усомнилась в правильности первоначальной идентификации.

В результате она обратилась к экспертам лондонского музея — камень оказался настолько необычным, что команда Кресси анализировала его больше года. Ученые применили синхротронное рентгеновское излучение, которое испускает электроны по круговой траектории почти со скоростью света, создавая интенсивные рентгеновские лучи, которые можно изучить для установления идентичности образца.

Результаты анализа указывали на то, что перед учеными ни что иное, как аэринит — простыми словами, материал вовсе не был новым для науки. Известно, что аэринит впервые был описан учеными еще в 1978 году, а его название происходит от греческого слова, означающего "голубое небо", а его цвет создается способом переноса электронов между атомами железа.

В зависимости от направления света, аэринит может иметь множество цветов Фото: Natural History Museum

Ученые обнаружили, что образец породы, приобретенный Грейсон, состоял из миллионов кристаллических волокон размером менее 1/10 000 миллиметра. Вдоль этих кристаллических волокон проходят цепочки ионов железа Fe²⁺ и Fe³⁺, облегчая перенос электронов между атомами. Этот механизм приводит к поглощению света при попадании на минерал — именно поэтому материал в зависимости от точки зрения может казаться бесцветным или ярко-синим.

Теперь, спустя три десятилетия после изначального анализа, образец материала возвращается в лондонский музей. За это время команда под руководством Джордана Риуса в Барселоне установила уникальное атомное строение аэринита, но сам образец также позволил идентифицировать несколько других анонимных образцов минералов в Музее естественной истории.

При написании использовались материалы NHM’s Minerals Gallery, Natural History Museum, IFLScience.