Терракотовую армию нашли случайно: 10 малоизвестных фактов об археологическом открытии

Как были обнаружены терракотовые воины? Как они выглядели изначально? Фокус собрал десять самых интересных фактов об открытии.

1. Терракотовую армию нашли случайно

Знаменитую китайскую Терракотовую армию нашел фермер Ян Чжифа 29 марта 1974 года. Мужчина копал колоде и обнаружил фрагменты керамики.

Эта находка привела к первому терракотовому воину.

2. В исторических записях нет упоминаний о Терракотовой армии

Обнаружение Терракотовой армии стало настоящей неожиданностью не только для общественности, но и для историков. Дело в том, что в исторических записях нет ни слова о Терракотовой армии. Она оставалась нетронутой под землей на протяжении 2200 лет.

Этот факт добавляет загадочности открытию, которое на сегодняшний день является важнейшим археологической находкой в Китае.

3. Масштаб открытия огромен

С момента обнаружения терракотовой армии из трех разных погребальных ям было извлечено более 2 тыс. воинов и лошадей. Также археологи считают, что еще 6 тыс. фигур до сих пор находятся под землей не раскопанными.

Терракотовая армия в Китае Фото: IFLS

Возможно, именно огромные масштабы открытия добавили загадочности и захватили мир, заставив людей начать называть этих воинов восьмым чудом света.

4. В Терракотовой армии нет двух одинаковых фигур

Невероятно, но, несмотря на огромное количество воинов, каждый из них обладает уникальными чертами лица и стилем.

Изваяния воинов разных рангов были похоронены в боевом строю, чтобы представлять собой реальную армию, и разделены на пехотинцев, лучников, генералов, кавалеристов, колесничих, офицеров и почетный караул — все они отличаются выражением лица, одеждой и прическами.

5. Терракотовая армия – стремление к бессмертию первого императора

Первый император Китая Цинь Шихуан хотел жить вечно. Он потратил огромные ресурсы на строительство великолепной подземной империи, оснащенной всем необходимым для загробной жизни. У него были дворцы, армия для защиты, колесницы для путешествий, конюшни, полные лошадей, артисты и даже наложницы.

В Терракотовой армии нет двух похожих солдат Фото: Wikipedia

Занимая площадь в 56 квадратных километров, это крупнейшее захоронение на Земле. В 1987 году оно было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из главных туристических достопримечательностей Сианя.

6. Нашли не только солдат

Среди более поздних находок — терракотовые акробаты и силачи. В другой яме были обнаружены 15 терракотовых музыкантов и 13 бронзовых водоплавающих птиц, предназначенных для развлечения императора в загробной жизни.

Также была яма, полная каменных доспехов, и несколько ям, заполненных скелетами лошадей. Некоторые из этих удивительных предметов можно увидеть на выставке.

7. Терракотовая армия – раннее массовое производство

Правительственные рабочие и местные ремесленники создавали воинов в мастерских. На воинах есть клейма или имена их создателей, включая администраторов, ремесленников и мастеров. Каждый воин создавался с нуля, используя различные части тела, изготовленные из толстых глиняных жгутов, а голова изготавливалась и обжигалась отдельно.

Скульптурные детали, такие как волосы, черты лица и костюм, добавлялись вручную, прежде чем фигура высушивалась и обжигалась в огромной печи.

8. Терракотовые воины были разноцветными

Изначально воины были не терракотового цвета, как сегодня, а раскрашены в яркие цвета. После обжига каждый терракотовый воин покрывался лаком, после чего наносились различные яркие пигменты, цвета которых указывали на разные ранги.

Раньше краска покрывала терракотовых воинов Фото: IFLS

На двух воинах из экспозиции все еще можно увидеть следы краски.

9. Терракотовые воины и настоящее оружие

После раскраски воинов их помещали в воинские порядки в ямы и снабжали настоящим бронзовым оружием. В частично раскопанных ямах с воинами было найдено более 40 000 единиц оружия, включая мечи, копья, стрелы и другие.

Недавние исследования показали, что они никогда не использовались в бою, а были изготовлены специально для захоронения вместе с терракотовой армией.

10. Гробница первого императора так и не была открыта

Настоящая гробница императора Цинь Шихуана остается загадкой для археологов и историков, поскольку она до сих пор запечатана. Были проведены геофизические исследования кургана, но сам мавзолей не был раскопан.

Гробницу подробно описывал историк династии Хань Сыма Цянь, упоминая «дворцы и живописные башни для ста чиновников», а также множество редких артефактов и сокровищ.

Кроме того, в гробнице с помощью ртути были воссозданы две главные реки Китая, Янцзы и Хуанхэ, а потолок гробницы был украшен небесными созвездиями. Отсюда Цинь Шихуан мог продолжать править своей империей даже в загробной жизни.