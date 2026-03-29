Гробницу первого императора Китая никто не рискует открывать: она запечатана уже 2200 лет

Точных описаний гробницы почти нет, но если верить историческим записям, она является частью огромного комплекса размером с город, который не вскрывался с 208 года до нашей эры. С тех самых пор гробница первого императора Китая ни разу не открывалась. Но почему?

В 1974 году группа фермеров в китайской провинции Шэньси сделала открытие, которое навсегда потрясло археологическое сообщество. На первый взгляд, это были всего лишь обычные глиняные фрагменты, но в итоге их находка привела к одному из важнейших исторических открытий в истории Китая: знаменитой Терракотовой армии.

После завершения раскопок миру впервые за более чем 2200 лет было представлено около 8000 уникальных реалистичных моделей. Уже само по себе это впечатляющее открытие, но, как оказалось, это была лишь вершина айсберга.

На самом деле, сама армия является лишь частью гораздо большей гробницы одной из важнейших исторических фигур Китая, первого императора Цинь Шихуанди.

Гробница Цинь Шихуанди размером с город

Официально называемый Мавзолеем Цинь Шихуанди, комплекс расположен в современном районе Линьтун города Сиань, провинция Шэньси. Строительство комплекса заняло около 38 лет, и было окончательно завершено примерно в 208 году до нашей эры.

Хотя это еще не подтверждено, комплекс был основан на планировке Сяньяна, тогдашней столицы династии Цинь. По данным ЮНЕСКО, весь комплекс занимает приблизительно 56,25 квадратных километров (21,71 квадратных мили).

Древнекитайские историки, такие как Сыма Цянь, описывают гробницу как огромный подземный дворец с «реками ртути», текущими по каналам. Цянь также утверждал, что для создания всего комплекса потребовалось около 700 000 рабочих. Интересно, что Цянь также не упомянул о ныне всемирно известной Терракотовой армии.

Терракотовая армия Фото: TonyNojmanSK

Цянь также утверждал, что потолок комплекса украшен жемчужинами, символизирующими ночное небо, и сложными механизмами (возможно, арбалетами или пружинными защитными устройствами) для отпугивания расхитителей гробниц.

Насколько это правда, пока неизвестно, но по крайней мере некоторые элементы этих утверждений, по-видимому, коррелируют с современными археологическими и научными исследованиями этого места.

Например, геофизические исследования показывают концентрацию ртути вокруг кургана в 20–50 раз выше естественного уровня. На первый взгляд, это говорит либо о загрязнении ртутью, либо о том, что внутри буквально запечатаны ртутные бассейны.

Георадар также выявляет большие полости и структурные элементы, указывающие на многоуровневую камеру. Так почему же это место не было исследовано более детально?

Прорыв в неизвестность

Существует несколько причин, по которым гробница первого императора остается запечатанной. Речь идет как об археологических, так и политических причинах.

На данный момент раскопали некоторые участки внешнего мавзолея (мастерские, ямы, колесницы и знаменитую Терракотовую армию). Тем не менее, центральный курган, содержащий погребальную камеру Цинь Шихуана, так и не был вскрыт.

Он остается единственной крупной частью комплекса, которая полностью нетронута. Сама гробница была спроектирована так, чтобы оставаться нетронутой навсегда, и, как считается, фактически герметично запечатана.

Если археологи решат вскрыть гробницу, изменения температуры и влажности, попадание кислорода и присутствие микробов теоретически могут нанести непоправимый ущерб всему, что находится внутри.

Под этим холмом запечатана гробница первого импертаора Китая Фото: sylvannus, CC BY-SA 3.0

Лакированные гробы, шелковые знамена, расписные скульптуры, документы, оружие, гобелены и другие органические материалы внутри подвергнутся огромному риску. Более того, это не просто мера предосторожности; это основано на горьком опыте.

Не считая множество ошибок, допущенных в египтологии, достаточно взглянуть на саму Терракотовую армию. Когда она была впервые обнаружена в 1970-х годах, яркие пигменты, покрывавшие доспехи, отслоились в течение нескольких минут после контакта с воздухом. С тех пор наука о консервации улучшилась, но центральная гробница представляла бы гораздо большую проблему: полностью герметичная микросреда, созданная 2200 лет назад.

В связи с этим Государственное управление по охране культурного наследия Китая придерживается строгого принципа: не проводить раскопки, если невозможно обеспечить сохранность — задача, выходящая за рамки современных технологий для такого масштабного объекта.

Смесь двух ядов: ртути и политики

Помимо проблем с сохранением, существует еще одна проблема (целый комплекс проблем), связанных с вскрытием гробницы, — это опасности, как физические, так и политические.

Утечка паров ртути уже на поверхности представляет собой экологическую опасность. Если гробница действительно содержит ртуть в виде озер, это может быть опасно. Если раскопки проводятся без использования технологий изоляции, это может подвергнуть рабочих и окружающую территорию воздействию токсичных паров.

С этим не справится традиционная археологическая команда.

Для этого требуются инженеры-химики, специалисты по вентиляции, системы работы с опасными материалами и мониторинг атмосферы в режиме реального времени.

В политическом плане Цинь Шихуан — не просто историческая фигура; он является основополагающей фигурой в национальной истории Китая, как объединитель и как автократ. В этом смысле его гробница фактически является государственным памятником.

Неудачные раскопки или катастрофическая ошибка в сохранении, как и следовало ожидать, вызовут национальное возмущение. Предоставление времени для развития технологий также защищает репутацию правительства.

Китай известен своим глубоким консерватизмом в принятии решений в археологической сфере, особенно в отношении политически символических объектов.

Но есть и хорошие новости. Даже если нельзя открыть гробницу, современные инструменты позволяют заглянуть в нее удаленно.

На протяжении многих лет археологи и ученые проводят серию неинвазивных исследований на этом месте, включая картирование внутренней структуры с помощью георадара.

Также проводились магнитометрические исследования для определения концентрации металлов, отбор проб газа для обнаружения выбросов летучих веществ и спутниковая съемка высокого разрешения для отслеживания проседания грунта.

За эти годы также было проведено дистанционное зондирование внешних построек, ям и пристроек. Все это предоставляет ценные данные для археологов, позволяющие составить карту внутреннего устройства, не рискуя нарушить целостность гробницы.

Фактически, эта гробница является одним из наиболее изученных нераскрытых сооружений на Земле. Именно благодаря таким методам мы все еще можем «прикоснуться» к внутреннему устройству гробницы, не прикасаясь к ней физически.