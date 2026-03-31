Заклепки, миражи и бинокли: причины гибели "Титаника", о которых мало кто знает

31 марта 1911 года около 100 000 человек собрались на пристани в Белфасте, Ирландия, чтобы посмотреть на спуск на воду судна «Титаник».

Считавшийся «непотопляемым» судном, «Титаник» был самым большим и роскошным круизным лайнером своего времени, его длина от носа до кормы составляла более 269 м, высота — 18,5 м, а водоизмещение — 52 310 тонн. Он обладал самыми современными технологиями, включая сложную электрическую панель управления, четыре лифта и передовую беспроводную систему связи, способную передавать азбуку Морзе. Несмотря на все эти удобства, легендарный корабль так и не достиг места назначения.

Когда затонул «Титаник»

В ночь на 14 апреля 1912 года, всего через четыре дня после выхода из Саутгемптона, Англия, в свой первый рейс в Нью-Йорк, «Титаник» столкнулся с айсбергом у берегов Ньюфаундленда и затонул. Сейчас, спустя более века после гибели «Титаника», эксперты все еще спорят о возможных причинах этой исторической катастрофы, унесшей жизни более 1500 пассажиров и членов экипажа. Большинство из них сходятся во мнении, что только сочетание обстоятельств может полностью объяснить, что погубило, казалось бы, непотопляемый корабль.

Слишком большая скорость

С самого начала некоторые обвиняли капитана «Титаника», Э. Дж. Смита, в том, что он вел огромный корабль на такой высокой скорости (22 узла) через богатые айсбергами воды Северной Атлантики. Некоторые считали, что Смит пытался улучшить время прохождения маршрута по сравнению с «Олимпиком», судном-близнецом «Титаника» компании White Star.

Корабль шел со слишком большой скоростью, чтобы побить рекорд

Инженер Роберт Эссенхайг предположил, что попытки потушить пожар в одном из угольных бункеров корабля является доказательством того, что «Титаник» двигался на высокой скорости.

Предупреждение об айсберге проигнорировали

В течение дня «Титаник» получал многочисленные радиосообщения о льде от других судов. Менее чем за час до столкновения с айсбергом судно «Калифорниан» сообщило по радио, что его остановил плотный лед.

Но поскольку предупреждение не начиналось с префикса «MSG» (Master’s Service Gram), который потребовал бы от капитана прямого подтверждения получения сообщения, радист «Титаника» Джек Филлипс посчитал предупреждение другого судна не срочным и не передал его дальше.

Поворот не туда

Внучка выжившего офицера «Титаника» Луиза Паттен рассказала еще одну фатальную подробность затопления корабля.

Она пересказала историю своего деда Чарльза Лайтоллера, который утверждал, что один из членов экипажа «Титаника» запаниковал, когда получил приказ резко повернуть «на правый борт». Дело в том, что в то время на кораблях действовали две разные системы управления.

В итоге, член команды корабля растерялся и повернул не в ту сторону.

Дешевые заклепки

Американо-французская экспедиция обнаружила обломки «Титаника» в 1985 году. Участники экспедиции выяснили, что корабль не затонул полностью, как это предполагалось, а развалился на части на поверхности океана.

Ученые-материаловеды Тим Фоке и Дженнифер Хупер Маккарти возложили вину за катастрофу на более чем 3 миллиона заклепок, скреплявших стальные пластины корпуса. Они исследовали заклепки, поднятые с места крушения, и обнаружили в них высокую концентрацию «шлака» — плавильного остатка, способного вызывать расщепление металла. Это могло ослабить ту часть корпуса «Титаника», которая столкнулась с айсбергом, что привело к его разрушению при ударе.

Миражи и туманные горизонты

Два исследования, проведенные примерно в 2012 году, к 100-летию катастрофы «Титаника», предполагают, что природа сыграла ключевую роль в судьбе корабля. В первом исследовании утверждалось, что в тот год Земля необычайно приблизилась к Луне и Солнцу, увеличив их гравитационное притяжение к океану и вызвав рекордные приливы, что привело к увеличению количества плавающего льда в Северной Атлантике.

Второе исследование, проведенное британским историком Тимом Мальтином, утверждало, что атмосферные условия в ночь катастрофы могли вызвать явление, называемое суперрефракцией. Это искривление света могло создать миражи, или оптические иллюзии, которые помешали наблюдателям на «Титанике» четко видеть айсберг.

Это также заставило бы «Титаник» казаться ближе и меньше по размеру к находящемуся рядом кораблю «Калифорниан», заставив его экипаж принять его за другой корабль без радиосвязи, что помешало бы им попытаться связаться с ним. С их точки зрения и в этих туманных условиях, когда «Титаник» начал тонуть, экипаж «Калифорниана» подумал бы, что он просто отплывает.

У команды корабля не было биноклей

Второй помощник капитана Дэвид Блэр, у которого в кармане был ключ от запаса биноклей «Титаника», был переведен, когда судно отправилось в свой первый рейс из Саутгемптона. Блэр забыл передать ключ офицеру, который его сменил.

На более позднем расследовании обстоятельств крушения наблюдатель на «Титанике» заявил, что бинокли могли бы помочь им вовремя заметить и избежать столкновения с айсбергом. Блэр сохранил ключ как память, он был продан на аукционе в 2007 году за 90 000 фунтов стерлингов или 119 тыс. долларов.

Не хватило спасательных шлюпок

Независимо от причины крушения «Титаника», такой огромной гибели людей, вероятно, можно было бы избежать, если бы на борту судна было достаточно спасательных шлюпок для пассажиров и экипажа. Но лайнер компании White Star покинул Саутгемптон всего с 20 спасательными шлюпками. Это было на четыре шлюпки больше, чем требовал закон, но их хватило всего на чуть долее половины людей на борту.

Хотя Морис Кларк, государственный служащий, инспектировавший «Титаник» в Саутгемптоне, рекомендовал увеличить количество спасательных шлюпок на 50%, его рукописные заметки позже показали, что он опасался, что его работа окажется под угрозой, если он не даст знаменитому кораблю разрешение на плавание.

Из-за хаоса, последовавшего после столкновения «Титаника» с айсбергом, 20 спасательных шлюпок покинули корабль, на которых было примерно 400 пустых мест. Тогда в ледяных водах океана погибли более 1500 человек.