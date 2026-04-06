Чужие мать с сыном и последний стражник Помпеев: самые знаменитые жертвы Везувия

6 апреля 1748 года были найдены руины римского города Помпеи, который в 79 году до н.э. разрушило извержение вулкана Везувий. Всего в Помпеях и Геркулануме погибли 16 тыс. человек, они задохнулись от ядовитых газов и были погребены под пеплом.

После обнаружения мертвого города археологи смогли реконструировать последние моменты жизни людей в Помпеях с помощью гипса. Фокус собрал самые известные истории жертв Везувия в Помпеях.

Жертвы Везувия: как их нашли

Извержение Везувия — одно из самых известных стихийных бедствий в истории. В октябре 79 года н.э. у Неаполитанского залива произошло извержение вулкана, которое погребло города Помпеи и Геркуланум под слоями ядовитых испарений, пепла, обломков и пемзы. Разрушение густонаселенных городов вскоре превратилось в легенду. По различным оценкам, в дни извержения погибло до 16 000 человек, большинство из них — мгновенно. Кому-то удалось спастись, но они потеряли свои семьи и близких в руинах.

В XIX веке начались масштабные раскопки затерянных городов. Одновременно археологи стали находить останки тех, кто не смог спастись. В большинстве случаев в спрессованном пепле и пемзе находили не тела, а полости, похожие на тела. Внутри этих полостей все еще находились фрагменты костей.

Ключевой шаг к сохранению останков жертв был предпринят итальянским археологом Джузеппе Фиорелли. Во время раскопок города Фиорелли заметил полости и понял, что они остались от человеческой плоти, которая впоследствии разложилась. Чтобы сохранить память о жертвах и хотя бы какую-то информацию о них, Фиорелли залил гипс в каждую обнаруженную полость. После затвердевания гипс аккуратно извлекали, сохраняя форму тела жертвы в момент смерти.

Помпейский солдат: легенда XIX века

Последний стражник Помпеев Фото: Google Arts and Culture

Знаменитый помпейский солдат был одним из самых популярных мифов эпохи романтизма. Во время раскопок начала XIX века археологи обнаружили скелет мужчины в полном доспехе, сохранившийся непосредственно под городскими воротами Помпей. Почти сразу же это открытие превратилось в легенду. Историки предположили, что это был последний оставшийся в живых городской стражник: в городе, охваченном хаосом, солдат так и не покинул свой пост.

Такая наполовину выдуманная история вскоре стала источником вдохновения для художников и живописцев. Британский художник Эдвард Джон Пойнтер написал портрет верного солдата, скопировав его позу с античных мраморных скульптур. Контраст между убегающей толпой горожан и неподвижно стоящей верной стражей отражал ценности военного повиновения и долга, столь важные для культуры викторианской эпохи.

Хотя история солдата звучала романтично, большинство историков не разделяют эту точку зрения. Скорее всего, солдат поддался естественному человеческому инстинкту бежать и укрылся под городскими воротами, где и погиб. Тем не менее, образ солдата нашел свое место даже в творчестве Марка Твена. Однако Твен сделал горькое замечание, предположив, что если бы этот человек был американцем, он остался бы на своем посту… только потому, что спал.

Плиний Старший

Этот череп, предположительно, принадлежал Плинию Старшему Фото: The New York Times

Одной из самых известных жертв в Помпеях был естествоиспытатель Плиний Старший, наиболее известный своей энциклопедией «Естественная история». Во время извержения Везувия он наблюдал за этим природным явлением издалека. Когда ситуация стала критической, он решил начать спасательную операцию. Помимо того, что Плиний Старший был известным философом и писателем, он командовал римской военно-морской базой в Неаполитанском заливе. Он отправил лодки с солдатами к берегу Геркуланума и, получив сообщение от своих друзей, оказавшихся там в бедственном положении, также присоединился к миссии. По словам его племянника Плиния Младшего, философ умер от удушья токсичными парами, которые обрушились на берег.

В 2020 году археологи исследовали некоторые останки, найденные в Геркуланумском заливе, и сопоставили один из черепов с имевшейся информацией о Плинии (его возраст и этническое происхождение). Однако никто не может с уверенностью сказать, что эти останки принадлежали легендарному философу.

Геркуланумский солдат

Разрушение Помпеев и Геркуланума, картина Джона Мартина Фото: The Tate Gallery, London

Еще одной жертвой, возможно связанной с Плинием Старшим, был солдат, найденный на пляже Геркуланума. Его доспехи свидетельствовали о принадлежности к элитному подразделению, известному как преторианская гвардия, обычно отвечавшей за охрану римских императоров.

Эти открытия были сделаны в 2015 году, когда группа исследователей поняла, что их предшественники почти никогда не связывали тела жертв с артефактами, найденными поблизости. Пояс солдата был украшен изображениями херувимов и львов, что указывало на его принадлежность к гвардии.

Вероятнее всего, солдат был членом спасательной команды, посланной Плинием. Отряд пытался эвакуировать жителей побережья Геркуланума. До сих пор остается неизвестным, была ли операция Плиния хотя бы частично успешной.

Мать и сын?

Останки якобы матери и сына в Помпеях Фото: El Pais

Помпеи и Геркуланум — замечательные места не только из-за их исторической значимости, но и потому, что они были обнаружены так рано в современной истории. В каком-то смысле Помпеи никогда не были по-настоящему потеряны, и место трагедии посещали поколения местных жителей, путешественников и исследователей. Однако прорыв в раскопках произошел в XVIII веке, когда методы исследования и теоретические основы археологии только развивались. По этой причине исследования XVIII и XIX веков были полны предположений, далеко идущих выводов, а иногда даже прямой манипуляции данными.

Например, некоторые из этих «экспертов», соскребали следы пигмента с древнегреческих скульптур, полагая, что они будут выглядеть лучше в белом цвете. Современные специалисты по Помпеям в некотором смысле являются жертвами поколения своих предшественников, поскольку им приходится иметь дело не только с артефактами города, но и со следами присутствия бесчисленного множества других людей после того, как Помпеи превратились в руины.

Первоначальные исследования Помпеи и Геркуланума изобилуют предположениями, порой настолько глубоко укоренившимися, что на протяжении десятилетий никто не удосужился перепроверить информацию. Одним из таких случаев стало знаменитое открытие двух тел — взрослого и ребенка. В момент смерти женщина с золотым браслетом держала на коленях ребенка, предположительно, они были матерью и сыном.

Эти фигуры, которые считали семьей, была найдена в так называемом Доме Золотого Браслета в 1974 году. Лишь полвека спустя, в 2024 году, археологи провели ДНК-тест и выяснили, что мать на самом деле была мужчиной африканского происхождения, а ребенок не имел с ним генетического или даже этнического родства.

Сад беглецов

Жуткая сцена смерти из Сада беглецов Фото: Pompeii Sites Twitter/X account

Одним из самых известных мест, где были обнаружены останки жертв, был участок, известный среди археологов как Сад беглецов.

Первоначально это был большой сад с крытой площадкой, использовавшейся для банкетов и торжеств. В 1961 году археологи обнаружили в саду группу тел, захороненных там. Среди них была самая молодая жертва катастрофы, 12-месячная девочка, найденная рядом с молодой парой, возможно, ее родителями.

Помимо человеческих тел, археологи обнаружили на этом месте останки собак, цеплявшихся за своих хозяев, и даже свежеиспеченный хлеб.

Выжившие в Помпеях: Плиний Младший и его мать

Несмотря на масштаб катастрофы, многим жителям Помпеи удалось вовремя эвакуироваться. Плиний Младший, племянник и ученик другого, упомянутого выше Плиния, был одним из тех, кто спасся от катастрофы. В своих письмах он рассказывал о днях трагедии и даже делился собственными исследованиями относительно смерти его дяди.

В то время Плиний Младший и его мать жили на вилле недалеко от Помпеев. Его мать первой заметила странное облако, нависшее над вулканом. По словам Плиния Младшего, который впоследствии стал преуспевающим юристом и писателем, мать умоляла его уходить без нее, жалуясь на плохое здоровье и слабость. Каким-то образом Плиний убедил ее пойти с ним, и им обоим удалось добраться до безопасного места.