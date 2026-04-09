Супница короля и шкаф из красного дерева: самый дорогой антиквариат, проданный на аукционе

Как узнать, что является величайшим сокровищем человеческой истории? Некоторые артефакты могут казаться бесценными, но на антикварном аукционе у всего есть цена. И этот простой критерий позволяет определить, какие антикварные предметы, по мнению свободного рынка, являются самыми ценными.

10. Сабля Наполеона, инкрустированная золотом: продана за 6,5 млн долларов

Сабля Наполеона Фото: Osenat

Золотая сабля была с Наполеоном Бонапартом во время битвы при Маренго в 1800 году — эта атака вынудила австрийцев покинуть Италию. Эта же сабля была с Наполеоном во время его кампании в Египте.

Сабля Наполеона Бонапарта была продана в июне 2007 года на аукционе Osenat во Франции.

9. Супница "Жермен Рояль": продана за 10,3 млн долларов

Супница "Жермен Рояль" Фото: The Germain Royal Soup Tureen

Антикварная супница, которую изготовил для французского короля Людовика XV серебряных дел мастер Томас Жермен.

Начиная с 1723 года, Жермен служил королевским серебряных дел мастером (orfèvre du roi) и прославился творениями в стиле рококо. На крышке супницы, в которой Людовику XV подавали наваристые бульоны, изображены ингредиенты для супа: овощи, морепродукты и птицы. Ручки супницы выполнены в форме голов кабанов, а ножки напоминают лапы диких свиней.

Відео дня

Считается, что это одна из немногих сохранившихся серебряных супниц той эпохи, отсюда и ее ценность. По словам экспертов, этот предмет искусства чудом пережил переплавку для оплаты расходов на ведение Семилетней войны, а потом — бурный период Французской революции.

Супница была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке анонимному покупателю.

8. Антикварный письменный стол марки Годдард-Таунсенд: продан за 12,1 млн долларов

Антикварный письменный стол работы мастеров-краснодеревщиков Годдард-Таунсенд Фото: The Metropolitan Museum of Art, New York

Антикварный стол-секретер был изготовлен вручную знаменитыми краснодеревщиками из Ньюпорта в 1760 году — полностью из красного дерева.

Считается, что этот антикварный стол — один из девяти сохранившихся до наших дней столов из мастерской Годдард-Таунсенд. Проданный в 1989 году, он до сих пор остается самым дорогим предметом американской антикварной мебели.

Его продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке.

7. Тиара принцессы Катарины Хенкель с изумрудами и бриллиантами: продана за 12,1 млн долларов

Тиара принцессы Катарины Хенкель Фото: sothebys

Тиара немецкой принцессы Катарины Хенкель, украшенная 11 редкими колумбийскими изумрудами, весит более 500 карат (100 грамм). Согласно легенде, изумруды когда-то были частью ожерелья, которое носил индийский махараджа.

Ожерелье заказал супруг Катарины принц Гвидо Хенкель фон Доннерсмарк.

Позже это же ожерелье носила жена императора Наполеона III Эжени де Монтихо.

Ожерелье было продано в мае 2011 года на аукционе Sotheby’s в Женеве.

6. Золотая чаша династии Мин: продана за 15 млн долларов

Золотой треножный сосуд династии Мин

Красота этого антикварного предмета уже делает его уникальным, к тому же, это один из всего восьми подобных артефактов, сохранившихся до наших дней.

Эксперты считают, что этот золотой сосуд был изготовлен в период правления Сюаньдэ из династии Мин. Правление императора Сюаньдэ считается одним из самых изысканных периодов китайского искусства, особенно в отношении фарфорового ремесла.

Чаша изготовлена из 18-каратного золота, на поверхности искусно вырезана пара пятилапых драконов, преследующих "пылающие жемчужины" в облаках. Жемчужины, в свою очередь, украшены драгоценными камнями-кабошонами в золотой оправе, а горлышко декорировано полосой завитков в виде листьев, инкрустированных драгоценными камнями, включая натуральный жемчуг, бирюзу, рубины, сапфиры и хризоберилл — "кошачий глаз".

Драконы окружают медальон в виде лотоса, бутон которого украшен ярко-синим сапфиром.

Этот антикварный шедевр, золотую чашу Сюандэ, продали западному покупателю в апреле 2008 года на аукционе Sotheby’s в Гонконге.

5. Фарфоровая Лунная ваза: продана за 16 млн долларов

Фарфоровая лунная ваза Фото: Christie's

Эта антикварная ваза была создана между 1736 и 1795 годами, в ней искусно сочетаются розовая эмаль и сине-белый фарфор.

Шестизначная маркировка Цяньлун позволяет экспертам датировать изделие периодом династии Цяньлун.

Ваза называется лунной из-за своего округлого корпуса, украшенного сияющей жемчужиной и двумя фениксами. Ручки выполнены в виде драконьего свитка, а горлышко вазы опоясано кольцом жуи (китайский талисман, символизирующий силу и удачу).

Ваза была продана на аукционе в ноябре 1987 года.

4. Боевой рог-олифан: продан за 16,1 млн долларов

Олифан, средневековый боевой рог Фото: therichest.com

Этот полностью функциональный боевой рог изготовлен из слоновьего бивня и искусно украшен резьбой с мотивами охотничьих животных, включая кроликов, уток и оленей.

До наших дней дошли всего шесть таких рогов. Самый известный рог-олифан сыграл ключевую роль в "Песне о Роланде" — в него трубил герой средневековой поэмы, призывая на помощь короля Карла.

Антикварный рог олифан был изготовлен в XI веке, а продан на частном аукционе в Скандинавии.

3. Кодекс Леонардо да Винчи: продан за 30,8 млн долларов

Кодекс Леонардо да Винчи Фото: Wiki Commons

Томас Кок, граф Лестер, приобрел этот старинный научный документ в 1719 году. Рукопись состоит из 18 листов бумаги, сложенных пополам и исписанных с обеих сторон, таким образом, ее объем составляет 72 страницы.

Работа содержит заметки да Винчи, рисунки, диаграммы и эскизы. Уникально сочетая искусство и науку, рукопись представляет нам размышления о том, почему окаменелости можно найти в горах, о свойствах воды, об астрономических теориях и даже содержит предположение, что поверхность Луны покрыта водой.

Кодекс да Винчи был продан в 1994 году Биллу Гейтсу на Christie’s в Нью-Йорке. Гейтс отсканировал каждую страницу и разместил цифровые изображения в интернете. Кроме того, сам Кодекс да Винчи регулярно демонстрируется в музеях по всему миру.

2. Бадминтонский шкаф: продан за 36 млн долларов

Бадминтонский шкаф Фото: Christie's

Антикварный шкаф дважды устанавливал рекорды по самой высокой цене продажи: в 1990 году он был продан за 16,6 млн долларов, а после в 2004 году — за 36 млн долларов. По прогнозам, к 2064 году его стоимость достигнет 1 миллиарда долларов.

Шкаф изготовлен по заказу Генри Сомерсета и назван в честь резиденции герцога в Глостершире — Бадминтон-Хаус. На создание этого 3,6-метрового шкафа из черного дерева потребовалось шесть лет работы 30 флорентийских мастеров. Позже шкаф приобретел известный коллекционер антиквариата принц Ханс-Адам II Лихтенштейнский, сейчас он выставлен в Лихтенштейнском музее.

1. Ваза Пиннера эпохи Цин: продана за 80,2 млн долларов

Ваза Пиннера эпохи Цин Фото: justcollecting.com

Эта исключительно редкая китайская ваза является самым дорогим когда-либо проданным предметом антиквариата.

Золотая ваза с мотивами рыб и цветов династии Цин широко известна своей чистотой и красотой. На вазе изображена императорская печать, и считается, что она была изготовлена ​​для императора Цяньлуна, правившего с 1736 по 1795 год. Как ваза попала из императорского города Китая в лондонский аукционный дом, остается загадкой.

Легенда гласит, что исследователь, путешествовавший по Китаю в 1920-х годах, прихватил вазу с собой в качестве сувенира. Сначала ее считали хорошей копией и оценивали всего в 1000 долларов. Когда было установлено, что ваза подлинная, цена подскочила до 1 миллиона долларов.

Сначала новым владельцем стал китайский миллиардер-промышленник, который приобрел вазу на аукционе Bainbridge’s в 2010 году за 57 млн долларов, что само по себе стало рекордом.

Однако покупатель не захотел платить связанные с покупкой аукционные сборы (что увеличило бы общую цену до 70 млн долларов). Более года покупатель и продавец находились в тупике. В конце концов, ваза была перепродана частным образом за 80,2 млн долларов. Первоначальный продавец вазы (возможно, потомок исследователя) получил от суммы финальной продажи лишь 29 млн долларов.