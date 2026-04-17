Люди эволюционируют прямо сейчас: что появилось нового

За последние 10 тыс. лет естественный отбор способствовали эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии. Ряд недавних исследований показал, что этот эволюционный процесс уже изменил внешностью людей и их восприимчивость к заболеваниям.

Естественный отбор в этой группе привел к увеличению частоты светлого оттенка кожи, рыжих волос и устойчивости к ВИЧ и проказе (также называемой болезнью Хансена). Также эволюция снизила частоту облысения у мужчин и восприимчивость к ревматоидному артриту среди обоих полов. Такие результаты продемонстрировал анализ 16 тыс. геномов.

“Эволюция человека, на самом деле, не замедлилась, мы просто упустили сигнал”, — заявил , первый автор исследования и научный сотрудник Гарвардского университета Али Акбари.

Эволюционные изменения могут происходить посредством различных механизмов, включая мутации; естественный отбор, при котором признаки, выгодные для выживания, передаются потомству; генный поток, при котором генетический материал смешивается между популяциями; и генетический дрейф, при котором частота гена в популяции изменяется из-за случайности.

Відео дня

Акбари и его коллеги разработали новый статистический метод для выявления естественного отбора за 18 000-летний период в тысячах древних и современных геномов людей, проживавших в Западной Евразии, регионе, охватывающем Европу и части Западной Азии, такие как Турция.

“Предыдущие работы, основанные на следах, которые естественный отбор оставляет в современных геномах, привели к мнению, что эволюция людей замедлилась”, — объясняет Акбари.

Но благодаря большим массивам данных, а также новым методам анализа, Акбари со своей командой смогли “обнаружить небольшие, устойчивые изменения во времени”.

Какие изменения появились в ДНК

Исследователи обнаружили свидетельства естественного отбора в 479 вариантах генов в наборе данных генома западно-евразийцев, 60% из которых соответствуют известным признакам современных людей. Некоторые из мутаций генов, которые подверглись сильному положительному отбору, участвуют в проявлении таких признаков, как светлый тон кожи, рыжие волосы, устойчивость к ВИЧ и проказе, а также группа крови B (III). Они также обнаружили гены, связанные с меньшей вероятностью облысения у мужчин и меньшим риском ревматоидного артрита.

Результаты предполагают, что все эти варианты были полезны в эволюции современных западно-евразийцев, но ДНК не помогает точно объяснить, почему эти признаки были полезны. Увеличение частоты светлой пигментации кожи, вероятно, отражает отбор на повышенный синтез витамина D в регионах с низким уровнем солнечного света. Однако объяснить рост числа рыжеволосых сложнее. Возможно, сами по себе рыжие волосы не были полезны, а гены, отвечающие за этот признак, также связаны с более важной адаптацией.

Исследователи обнаружили, что некоторые признаки подвергались положительному или отрицательному отбору в разное время. На протяжении нескольких тысячелетий частота генов, отвечающих за восприимчивость к туберкулезу, увеличивалась, а затем снизилась около 3500 лет назад. Аналогично, частота генов, отвечающих за восприимчивость к рассеянному склерозу, увеличивалась примерно до 2000 лет назад, а затем снизилась.

“Это, вероятно, отражает изменения в окружающей среде или селективное давление с течением времени, например, появление новых патогенов”, — сказал Акбари.

Ученый сказал, что исследовательская группа теперь планирует изучить другие группы за пределами Западной Евразии, чтобы лучше понять, как эволюционировала глобальная человеческая популяция. Они уже опубликовали препринт исследования Восточной Евразии, в котором изучались люди восточноазиатского происхождения. И в этом исследовании обнаружились схожие закономерности.

“Различия между регионами, вероятно, заключаются не в том, происходил ли отбор, а в том, как местные условия и культурные изменения повлияли на него, включая такие факторы, как диета, патогены и климат. Расширение этого подхода на более широкий круг случаев поможет нам понять, как различные исторические факторы влияли на биологию человека в разных условиях”, - подытожил ученый.