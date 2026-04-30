"Король математиков" Карл Гаусс: в 7 лет сложил все числа, в 24 – нашел потерянную планету

Гаусс никогда не публиковал научную работу, пока не доводил ее до совершенства. Из-за этого многие великие открытия ученого стали известны лишь после его смерти. Если бы не перфекционизм Гаусса, то, возможно, математика ушла бы вперед на 50 лет раньше.

30 апреля 1777 года в немецком городе Брауншвейг родился будущий "король математиков" Карл Фридрих Гаусс. Математик, физик, астроном и геодезист — он считается одним из величайших ученых в истории человечества. С именем Гаусса связаны фундаментальные исследования почти во всех основных областях математики: в алгебре, теории чисел, дифференциальной и неевклидовой геометрии, математическом анализе, теории вероятностей, а также в аналитической и небесной механике, астрономии, физике и геодезии.

Гаусса часто называют "королем математиков" и одним из лучших математиков всех времен наряду с Архимедом и Ньютоном. Знаменитый ученый сделал немало важных открытий, но из-за перфекционизма Гаусса они далеко не сразу стали достоянием общественности, пишет Фокус.

Вундеркинд Карл Фридрих Гаусс

Гаусс родился в бедной семье в Брауншвейге. Его отец был садовником и каменщиком, а мать едва умела читать. Будучи неграмотной, мать не записала дату рождения сына, запомнив только, что он родился за 8 дней до праздника Вознесения, который отмечается спустя 40 дней после Пасхи. В 1799 году Гаусс вычислил точную дату своего рождения, разработав метод определения даты Пасхи на любой год.

В 3 года Гаусс нашел ошибку в расчетной книге отца. В этом возрасте будущий великий ученый уже умел читать, писать и считать.

В 7 лет — удивил своего учителя в школе, очень быстро сложив все числа от 1 до 100. Вундеркинд после расчетов в уме в итоге получил сумму 5050. До самой старости Гаусс делал большую часть вычислений в уме.

С 1792 по 1795 год Гаусс учился в среднем специальном учебном заведении Collegium Carolinum, которое теперь известно, как Брауншвейгский технический университет. С 1795 по 1798 год Гаусс учился в Геттингенском университете, где в 1799 году защитил докторскую диссертацию.

С 1806 года и до своей смерти в 1855 году Гаусс работал директором обсерватории в Геттингене. Король Ганновера Георг V после смерти ученого приказал отчеканить в его честь медаль, на которой были выгравированы портрет Гаусса и почетный титул Mathematicorum Princeps, то есть, "Король математиков".

Карл Фридрих Гаусс: если бы не перфекционизм, прорыв в математике случился бы раньше

С 18-летнего возраста Гаусс начал записывать свои научные открытия в специальные дневники. Ученый никогда не публиковал научную работу, пока не доводил ее до совершенства. Из-за этого многие великие открытия ученого были найдены в дневниковых записях лишь после его смерти. Если бы не перфекционизм Гаусса, то, возможно, математика ушла бы вперед на 50 лет раньше. Изучение архива Гаусса показало, что он медлил с публикацией ряда своих открытий, и в результате его опередили другие математики.

30 апреля 1777 года в немецком городе Брауншвейг родился будущий "король математиков" Карл Фридрих Гаусс Фото: Wikipedia

Карл Фридрих Гаусс: главные научные открытия

Математика

В 19 лет Гаусс доказал возможность построения правильного 17-угольника с помощью только циркуля и линейки. Это был первый прорыв в геометрии такого рода со времен Древней Греции. Ученый настолько гордился этим достижением, что завещал выгравировать правильный 17-угольник, вписанный в круг, на своей могиле.

В своей докторской диссертации Гаусс впервые доказал основную теорему алгебры. Он первым представил строгое доказательство того, что любое многочленное уравнение имеет хотя бы один комплексный корень.

В 24 года математик опубликовал одну из своих главных научных работ – "Disquisitiones Arithmeticae". В ней Гаусс заложил основы современной теории чисел.

Гаусс впервые начал изучать внутреннюю геометрию поверхностей. Он открыл характеристику поверхности (гауссову кривизну), которая не изменяется при изгибаниях, тем самым заложив основы римановой геометрии. Гаусс развил метод конформного отображения, которое в картографии сохраняет углы, но искажает расстояния.

Работы Гаусса по дифференциальной геометрии дали мощный толчок развитию этой науки. Также он создал новую науку — высшую геодезию.

Гаусс первым создал основы неевклидовой геометрии.

Статистика и вероятность

Для минимизации влияния ошибок при обработке данных измерений Гаусс придумал метод наименьших квадратов, который сейчас повсеместно применяется в статистике.

Ученый разработал концепцию нормального распределения (колоколообразной кривой), широко используемую в статистике и теории вероятностей.

Астрономия и физика