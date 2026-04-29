Затерянный город бога-обезьяны и цивилизация великанов: 10 самых странных археологических находок
Археология — это не только пыльные руины и древняя керамика, она полна причудливых открытий, которые бросают вызов нашим представлениям о прошлом. От загадочных артефактов до необычных погребальных обрядов, Фокус собрал 10 самых странных археологических фактов, когда-либо обнаруженных.
1. Древние египтяне использовали мед для лечения ран
Более 4000 лет назад египетские врачи использовали мед в качестве антисептика для предотвращения инфекций. Они верили, что он обладает волшебными целебными свойствами.
Современная наука подтверждает, что древние египтяне были правы – мед обладает природными антибактериальными свойствами и до сих пор используется в медицине.
2. У римлян были полы с подогревом более 2000 лет назад
В то время как люди в средневековой Европе мерзли в своих замках, древние римляне наслаждались теплыми полами.
Римляне построили систему, называемую гипокаустом, где горячий воздух из печи циркулировал под приподнятыми полами — по сути, древнее центральное отопление.
3. Тайна кричащих мумий
Некоторые мумии были найдены с ужасающими выражениями лиц с открытым ртом, что породило мифы о проклятых душах, заточенных в вечных криках.
Но археологи говорят, что это происходит потому, что челюсть открывается после смерти.
4. «Жевательная резинка» возрастом 5000 лет
Шведские археологи обнаружили кусок древней жевательной резинки, изготовленной из березового дегтя, со следами человеческих зубов.
Считается, что люди каменного века жевали ее ради забавы, для чистки зубов или в качестве лекарства — что-то вроде доисторической жевательной резинки.
5. «Вампирские» захоронения средневековой Европы
В средневековых гробницах были обнаружены скелеты с кольями в сердце, камнями во рту или даже отрубленными головами.
Предполагалось, что это были вампиры, похороненные таким образом, чтобы предотвратить их восстание из мертвых.
6. Закусочная быстрого питания, существовавшая 2000 лет назад
В Помпеях археологи обнаружили хорошо сохранившуюся закусочную (термополиум) с расписными меню, на которых были указаны подаваемые блюда.
Оказывается, фастфуд — это не современное явление: римляне перекусывали на ходу более 2000 лет назад.
7. Древние “инопланетные” черепа
Древние черепа неестественно длинной формы были найдены по всему миру, от Южной Америки до Азии.
Некоторые считают их доказательством контакта с инопланетянами, но археологи объясняют, что они были намеренно изменены с помощью тугих перевязок, возможно, как символ статуса.
8. Затерянный город бога-обезьяны
В глубине гондурасских джунглей исследователи обнаружили руины таинственной, забытой цивилизации, которую легенды называют «Белым городом» или «Городом бога-обезьяны».
Также странным было и то, что некоторые исследователи заболели после раскопок, что породило слухи о древнем проклятии.
9. Римский бетон возрастом 2000 лет
Древнеримский бетон прочнее современного, особенно в морской воде.
Ученые обнаружили, что со временем он становится прочнее благодаря химической реакции с морской водой, что делает его практически неразрушимым — в отличие от современных разрушающихся мостов.
10. Камни «гигантов» возрастом 10 000 лет
В Гёбекли-Тепе в Турции археологи обнаружили огромные каменные столбы, покрытые резьбой со странными человекоподобными фигурами.
Построенный более 6000 лет назад, задолго до египетских пирамид, этот памятник заставил некоторых предположить существование затерянных цивилизаций — или даже древних гигантов.