Затерянный город бога-обезьяны и цивилизация великанов: 10 самых странных археологических находок

Археология — это не только пыльные руины и древняя керамика, она полна причудливых открытий, которые бросают вызов нашим представлениям о прошлом. От загадочных артефактов до необычных погребальных обрядов, Фокус собрал 10 самых странных археологических фактов, когда-либо обнаруженных.

1. Древние египтяне использовали мед для лечения ран

В Древнем Египте медом лечили раны Фото: Freepik

Более 4000 лет назад египетские врачи использовали мед в качестве антисептика для предотвращения инфекций. Они верили, что он обладает волшебными целебными свойствами.

Современная наука подтверждает, что древние египтяне были правы – мед обладает природными антибактериальными свойствами и до сих пор используется в медицине.

2. У римлян были полы с подогревом более 2000 лет назад

В домах древних римлян были теплые полы Фото: Wiki Commons

В то время как люди в средневековой Европе мерзли в своих замках, древние римляне наслаждались теплыми полами.

Римляне построили систему, называемую гипокаустом, где горячий воздух из печи циркулировал под приподнятыми полами — по сути, древнее центральное отопление.

3. Тайна кричащих мумий

Кажется, что древние мумии кричат Фото: Daily Mail

Некоторые мумии были найдены с ужасающими выражениями лиц с открытым ртом, что породило мифы о проклятых душах, заточенных в вечных криках.

Но археологи говорят, что это происходит потому, что челюсть открывается после смерти.

4. «Жевательная резинка» возрастом 5000 лет

Древняя жевательная резинка Фото: Theis Jensen

Шведские археологи обнаружили кусок древней жевательной резинки, изготовленной из березового дегтя, со следами человеческих зубов.

Считается, что люди каменного века жевали ее ради забавы, для чистки зубов или в качестве лекарства — что-то вроде доисторической жевательной резинки.

5. «Вампирские» захоронения средневековой Европы

Вампиров хоронили с особыми предосторожностями Фото: Википедия

В средневековых гробницах были обнаружены скелеты с кольями в сердце, камнями во рту или даже отрубленными головами.

Предполагалось, что это были вампиры, похороненные таким образом, чтобы предотвратить их восстание из мертвых.

6. Закусочная быстрого питания, существовавшая 2000 лет назад

Закусочная в древних Помпеях Фото: Luigi Spina

В Помпеях археологи обнаружили хорошо сохранившуюся закусочную (термополиум) с расписными меню, на которых были указаны подаваемые блюда.

Оказывается, фастфуд — это не современное явление: римляне перекусывали на ходу более 2000 лет назад.

7. Древние “инопланетные” черепа

"Инопланетный" вытянутый череп Фото: Bradley Russell / National Geographic

Древние черепа неестественно длинной формы были найдены по всему миру, от Южной Америки до Азии.

Некоторые считают их доказательством контакта с инопланетянами, но археологи объясняют, что они были намеренно изменены с помощью тугих перевязок, возможно, как символ статуса.

8. Затерянный город бога-обезьяны

Затерянный город человека-обезьяны нашли в джунглях Фото: National Geographic

В глубине гондурасских джунглей исследователи обнаружили руины таинственной, забытой цивилизации, которую легенды называют «Белым городом» или «Городом бога-обезьяны».

Также странным было и то, что некоторые исследователи заболели после раскопок, что породило слухи о древнем проклятии.

9. Римский бетон возрастом 2000 лет

Древнеримский бетон оказался прочнее современного Фото: Daily Mail

Древнеримский бетон прочнее современного, особенно в морской воде.

Ученые обнаружили, что со временем он становится прочнее благодаря химической реакции с морской водой, что делает его практически неразрушимым — в отличие от современных разрушающихся мостов.

10. Камни «гигантов» возрастом 10 000 лет

Каменные столбы испещрены надписями Фото: Википедия

В Гёбекли-Тепе в Турции археологи обнаружили огромные каменные столбы, покрытые резьбой со странными человекоподобными фигурами.

Построенный более 6000 лет назад, задолго до египетских пирамид, этот памятник заставил некоторых предположить существование затерянных цивилизаций — или даже древних гигантов.