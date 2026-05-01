Троянскую войну мог выдумать Гомер: почему археологи сомневаются в ее реальности

Как ни странно, но ученые до сих пор не уверены в том, была ли на самом деле Троянская война. Этот вопрос остается открытым, как в академическом, так и в археологическом мире. Известно, что легендарную битву между греками и троянцами описывал Гомер, но что по этому поводу говорят археологические открытия.

Немецкий предприниматель и археолог-самоучка Генрих Шлиман провел свои первые годы на пенсии, открывая и раскапывая места Трои (на территории современного Хисарлика, Турция) и Микен (в северо-восточной части Пелопоннеса, Греция) в конце XIX века нашей эры. Раскопки велись катастрофическими методами, потому как Шлиман не был профессионалом, а просто человеком увлеченным Гомером.

В 1868 году он подружился с американским вице-консулом Турции Фрэнком Калвертом, который сам считал, что легендарный город Троя находится под классическими греко-римскими руинами в Хисарлике. У Калверта было местоположение, а у Шлимана — деньги. Раскопки начались и продолжались годами.

В результате были обнаружены сложные многослойные постройки, существовавшие с раннего бронзового века и в конечном итоге заброшенные в железном веке. Каждый слой так или иначе погибал, будь то землетрясение или война, уступая место переселению и новому строительству.

Руины древнего города Трои в Турции Фото: GVictoria

В ходе раскопок Генриха Шлимана и последующих раскопок других исследователей идентификация Трои Гомера стала проблематичной. Например, Троя VI уровня соответствовала описаниям Гомера как большого и богатого города с наклонными высокими стенами, окружающими цитадель, но VI уровень был разрушен землетрясением около 1300 г. до н.э. (Клайн, 96). Троя VIIа уровня (1230–1190/80 до н.э.) не казалась такой величественной, как описанная Гомером, но тем не менее пала в результате войны.

Также были обнаружены свидетельства возможной осады, во время которой многие были вынуждены жить в неудобных и стесненных условиях некоторое время, прежде чем в конце концов сдаться захватчикам. Неясно, были ли противниками Трои VIIa микенские греки или другая группа эгейских народов (там были найдены наконечники стрел эгейского типа). Раскопки на этом месте продолжались до начала XXI века н.э. С каждой новой чередой раскопок место давало новые подсказки, а также новые вопросы.

Подсказки, оставленные хеттами

К востоку от Трои господствовала Хеттская империя над большей частью Анатолии, с центром в Хаттусе, недалеко от современного Богазкале (ранее Богазкёй), Турция. В руинах могущественной хеттской цитадели были обнаружены груды обожженных табличек. Каждая из них была написана клинописью, но на языке, который в то время оставался нерасшифрованным, пока ученые в середине XX века н.э. не выяснили, что хеттский язык относится к раннему индоевропейскому типу.

После расшифровки кода эти таблички переписали историю позднего бронзового века. В переведенных текстах были описаны события и переговоры между двумя мировыми державами, хеттами и аххиявой. Поначалу происхождение Ахиявы ставило ученых в тупик, но вскоре их стали отождествлять с ахейцами Гомера или микенскими греками. С XV века до н.э. до XII века до н.э. микенцы участвовали в различных видах деятельности вдоль всего западного побережья Анатолии, как на стороне Хеттской империи, так и в противостоянии ей.

Еще одним важным свидетельством является описание небольшого вассального царства к северо-западу от Анатолии, обычно называемого Вилусой. Она сразу же была отождествлена ​​с Илионом Гомера, другим названием Трои. В этих табличках нашли персонажей, которые соответствуют Гомеровским Атрею, Парису и даже было найдено изображение Приама.

Доказательства Троянской войны Гомера

Ученые нашли свидетельства присутствия греков на анатолийской земле, но существуют ли доказательства Троянской воны Гомера? К сожалению, нет. По крайней мере, пока нет.

Разрушения Трои, слой VIIa, хорошо вписывается во временные рамки Гомера, и хотя город действительно пал во время нападения, археологи не могут точно сказать, что противниками были микенцы.

Однако ученые находят микенскую керамику, датируемую концом слоя VIIa. Что касается хеттских табличек, большинство этих текстов относятся к более ранним поколениям, что также совпадает со слоем VI Трои, подтверждая ранее отмеченное, что этот слой закончился в результате стихийного бедствия, то есть землетрясения.

"Сожжение Трои", Иоганн Георг Траутман Фото: Public Domain

Когда современные ученые пытаются собрать эту головоломку воедино, они обнаруживают серию отдельных событий, которые могли вдохновить более поздних рассказчиков. Некоторые ученые даже пришли к выводу, что войны вовсе не было между этими ключевыми событиями.

Многие открытия указывают на то, что микенцы и хетты боролись за землю, где находилась Троя.

Троя была экономическим центром, соединяющим восточный и западный миры. Она также служила воротами между Средиземным и Черным морями. Контроль над этой землей принес бы ее правителям огромное экономическое богатство.

Эта совокупность событий с участием микенцев в конечном итоге сформировала единое и цельное повествование, которое исполняли странствующие сказители, такие как Гомер. Роль сказителя заключалась в развлечении. Руководствуясь музами и позволяя себе художественные вольности там, где это необходимо, поет вплетал мифологию в свою историю. Именно мифология упорядочивала исторические факты, независимо от того, из каких исторических эпох они происходили.