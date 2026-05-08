Самое дорогое блюдо в истории: действительно ли Клеопатра съела крупнейшую жемчужину в мире

История о “Жемчужине Клеопатры” была впервые рассказана римским автором Плинием Старшим в его знаменитом труде “Естественная история”.

Последняя правительница Египта из династии Птолемеев, Клеопатра VII, выпила бокал уксуса после того, как в нем растворилась бесценная жемчужина. Плиний утверждает, что египетская царица сделала это, чтобы выиграть пари, которое она заключила со своим возлюбленным, Марком Антонием.

Ученые не уверены в том, действительно ли имела место история о жемчужине Клеопатры. В любом случае, доказано, что жемчужины вполне могут растворяться в уксусе. Более того, жемчужный порошок употреблялся в пищу и в других древних культурах, хотя и по другим причинам.

История жемчуга Клеопатры

История жемчуга Клеопатры содержится в «Естественной истории» Плиния Старшего. В девятой книге этого труда шесть глав посвящены жемчугу.

Согласно преданию, Марк Антоний, любовник Клеопатры, ежедневно устраивал для царицы самые роскошные пиры, когда находился при ее дворе. Но Клеопатру было не так просто удивить, тогда Антоний спросил царицу, каким, по ее мнению, должен быть действительно роскошный пир?

Клеопатра восприняла это как вызов, приняла его и ответила, что «на одно угощение она потратит десять миллионов сестерциев». Антоний, хотя и не поверил, в то же время был крайне любопытен и хотел узнать, как царица сможет себе это позволить.

Царица Клеопатра и Марк Антоний Фото: A. M. Faulkner / CC BY-SA 4.0

Поэтому с Клеопатрой было заключено пари. Плиний сообщает, что на следующий день Клеопатра «приготовила для Антония пир, великолепный во всех отношениях, хотя и не лучше его обычного застолья».

Несомненно, это нисколько не впечатлило Антония, который в шутку спросил царицу о сумме, потраченной на этот банкет. Клеопатра ответила, что это 2всего лишь незначительное дополнение к настоящему банкету”. Царица добавила, что “она одна съест за трапезой сумму, равную этой, она сама проглотит десять миллионов сестерциев”. Сказав это, Клеопатра приказала своим слугам принести второе блюдо.

Слуги подчинились Клеопатре и принесли ей “один сосуд, наполненный уксусом — жидкостью, острота и сила которой способны растворить жемчуг”.

В то время Клеопатра владела самой большой парой жемчужин в мире, и носила их в своих серьгах. После того, как перед царицей поставили сосуд с уксусом, Клеопатра взяла одну из жемчужин и бросила ее в жидкость, которая растворила драгоценный предмет. Затем она выпила этот роскошный напиток.

Царица Клеопатра бросает жемчуг в бокал с уксусом Фото: Anthoni Schoonjans / Public domain

Клеопатра собиралась сделать то же самое с другой жемчужиной, когда ее остановил Луций Мунаций Планк. В то время Планк был союзником Антония, и он присутствовал на пиру и участвовал в пари.

Плиний также писал, что Клеопатра не была первой, кто попробовал жемчуг. Плиний рассказывает историю некоего Клодия, сына трагического актера Эсопа.

После смерти Эсоп оставил своему сыну огромное состояние, которое тот растратил без ограничений. Среди прочего, Клодий “желал попробовать, ради собственного удовольствия, каков вкус жемчуг”. Съев жемчужину, Клодий “нашел ее удивительно приятной, и, чтобы быть не единственным, кто это знает, он приказал поставить жемчужину перед каждым из своих гостей, чтобы тот ее проглотил”.

Помимо того, что Плиний считал Клодия предшественником Антония и Клеопатры в употреблении жемчуга, он также полагал, что поступок Клодия был “более высокого качества”. В то время как Клеопатра съела свою жемчужину из-за пари, Клодий сделал это исключительно ради забавы.

Правдива ли история о жемчуге Клеопатры

Главный вопрос, касающийся истории о жемчуге Клеопатры, заключается в том, действительно ли это произошло. Это неизбежно связано с вопросом о том, можно ли растворить жемчуг в уксусе.

Долгое время было принято считать, что жемчуг невозможно растворить в уксусе. Но более поздние научные эксперименты показали, что это вполне возможно, даже при использовании слабых кислот.

Это объясняется тем, что жемчужины, состоящие преимущественно из карбоната кальция, химически реагируют с уксусной кислотой, образуя ацетат кальция, воду и углекислый газ.

Хотя растворение жемчужин в уксусе возможно, история о жемчужине Клеопатры, вероятно, развивалась совсем не так, как ее описал Плиний. Дело в том, что жемчужина весом около 1 грамма растворяется в 5%-ном растворе уксусной кислоты в течение 24-36 часов.

При нагревании уксуса жемчужина могла раствориться быстрее, но все равно этот процесс занял бы несколько часов. Также некоторые историки предполагали, что жемчужину могли перетереть в порошок, но в рассказе Плиния об этом не упоминается.

Многие эксперты приходят к выводу, что история о жемчужине Клеопатры была простой городской легендой, которую описал Плиний в своих трудах.