Талисманом украинской сборной на Олимпиаде в Пекине стали два аиста

В среду, 11 апреля, завершился конкурс олимпийского талисмана для сборной команды Украины на Олимпийских играх в 2008 года в г. Пекине (Китай). Талисманом было избрано изображение двух аистов.

Конкурс, объявленный Национальным олимпийским комитетом, проходил в течение двух месяцев и позволял всем желающим попробовать художественные силы в создании талисмана для нашей олимпийской сборной, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«На рассмотрение жюри было представлено 150 работ. Рисунки интересные и разноплановые, однако талисман может быть лишь один. Честь быть символом-хранителем получила пара симпатичных аистов Вадима Яковенко из Полтавы», – заявил Президент НОК Украины Сергей Бубка.

«Отныне наши спортсмены будут под внимательным надзором этих мудрых птиц, которые являются особым символом в украинской культуре, ведь за давним поверьем аист приносит счастье. Пусть сопутствует удача нашим спортсменам на Олимпийских играх!», - заявил Бубка.

Победитель поблагодарил за награду – путевку в Атланту – и сказал, что верит в свой талисман, который принесет олимпийцам радость побед.

Специальные призы также получили Андрей Левицкий (г. Львов) за работу – «Бычок» и Виктор Листков (г.Сумы) за работу «Цветочек ЮЭЙ». В качестве награды они получили цифровые фотоаппараты. Изображение 12-ти наилучших работ будут также использованы для календаря Национального олимпийского комитета на 2008 год.