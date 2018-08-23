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Главная » Украина » Взятка в 3 тысячи грн обошлась украинскому полицейскому в 5 лет тюрьмы

Взятка в 3 тысячи грн обошлась украинскому полицейскому в 5 лет тюрьмы

Взятка в 3 тысячи грн обошлась украинскому полицейскому в 5 лет тюрьмы
Фото: Вектор Ньюз

Дело велось с 2015 года

23.08.18 13
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Суд во Львовской области признал виновным следователя Бориславского отделения полиции в получении взятки в три тысячи гривен и присудил ему 5 лет заключения с двухлетним лишением права занимать должности, связанные с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что в 2015 году был выявлен факт получения следователем взятки от гражданки Украины за непривлечение к уголовной ответственности ее сына и закрытия уголовного производства.

В прокуратуре сообщают, что доказали вину сотрудника полиции и 20 августа Дрогобычский горрайонный суд Львовской области вынес ему приговор.

Напомним, мариупольский чиновник может сесть на 12 лет за взятку в 6 тысяч грн.

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