Взятка в 3 тысячи грн обошлась украинскому полицейскому в 5 лет тюрьмы

Суд во Львовской области признал виновным следователя Бориславского отделения полиции в получении взятки в три тысячи гривен и присудил ему 5 лет заключения с двухлетним лишением права занимать должности, связанные с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.
Отмечается, что в 2015 году был выявлен факт получения следователем взятки от гражданки Украины за непривлечение к уголовной ответственности ее сына и закрытия уголовного производства.
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В прокуратуре сообщают, что доказали вину сотрудника полиции и 20 августа Дрогобычский горрайонный суд Львовской области вынес ему приговор.
Напомним, мариупольский чиновник может сесть на 12 лет за взятку в 6 тысяч грн.