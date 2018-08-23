Жертв и пострадавших в результате аварии нет

Колонна одесской Национальной гвардии, двигавшаяся по направлению к Киеву, попала в автомобильную аварию.



Об этом сообщает Украинская служба информации в четверг, 23 августа.

По данным СМИ, инцидент произошел в 60 км от столицы на трассе Киев - Одесса. По неизвестной причине КрАЗ, едущий впереди колонны, резко затормозил. Второй КрАЗ, двигающийся следом, врезался в заднюю часть грузовика.

Третий в колонне, легковой автомобиль Renault Dokker, также не успел затормозить и влетел под колеса второго КрАЗа.



Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, в Сумах произошло ДТП с участием патрульных, в результате которого пострадали пять человек.