В Польше назвали зарплаты украинских заробитчан

Украинцы зарабатывают в Польше наравне с местными гражданами. При этом есть фирмы, которые иностранцев берут на работу охотнее, чем местных жителей.



Об этом говорится в отчете компании по трудоустройству Personnel Service, сообщает Rzeczpospolita.

Так, около 75% украинцев, работающих в Польше, получают ежемесячно более 2,5 тысячи злотых (около $675 или почти 19 тысяч гривен).



45% украинцев в Польше получают в месяц, за вычетом налогов, более 3000 злотых, то есть больше $810 или 22,6 тысячи гривен.

Только 4,7% украинцев получают минимальную польскую зарплату 1550 злотых, на украинские деньги - более 11,6 тысячи гривен.



По словам президента Personnel Service Кшиштофа Ингльота, украинцы зарабатывают примерно столько же, как и поляки. Он отметил, что иногда может складываться впечатление, что украинцы зарабатывают больше поляков, но это потому, что они более охотно берут сверхурочные часы.

С точки зрения работодателей, работники-иммигранты не дешевле местных работников. И все больше фирм, учитывая проблемы с набором работников, склонны платить украинцам существенно больше, чем полякам.



При этом расходы украинских трудовых мигрантов весьма небольшие. Почти 90% из них тратят меньше 1000 злотых ($270 или 7,5 тыс. гривен).

Напомним, согласно прогнозам НБУ, в ближайшие два-три года трудовая миграция из Украины будет расти, но в среднесрочной перспективе она начнет снижаться.