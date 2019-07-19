Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В Борисполе задержан первый заммэра за взятки, – Луценко
2019-07-19 18:46:13
Юрий Луценко / Фото: УНИАН
Кроме того, задержан директор коммунального предприятия Бориспольского городского совета
Генепрокурор Юрий Луценко сообщил, что в Борисполе после обысков в городском совете правоохранители задержали первого заместителя мэра города.
Об этом Луценко написал в Facebook.
Кроме того, задержан директор коммунального предприятия Бориспольского городского совета.
"Разница между словом и делом. Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тыс. грн", – заявил он.
Как ранее сообщал Фокус:
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- Госбюро расследований (ГБР) поймало начальника отдела СБУ, его подчиненного и еще двух лиц, на вымогательстве 110 тысяч долларов взятки.
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