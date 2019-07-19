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В Борисполе задержан первый заммэра за взятки, – Луценко

2019-07-19 18:46:13

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В Борисполе задержан первый заммэра за взятки, – Луценко

Юрий Луценко / Фото: УНИАН

Кроме того, задержан директор коммунального предприятия Бориспольского городского совета

Генепрокурор Юрий Луценко сообщил, что в Борисполе после обысков в городском совете правоохранители задержали первого заместителя мэра города.

Об этом Луценко написал в Facebook.

Кроме того, задержан директор коммунального предприятия Бориспольского городского совета.

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"Разница между словом и делом. Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тыс. грн", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

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