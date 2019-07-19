В Борисполе задержан первый заммэра за взятки, – Луценко

Кроме того, задержан директор коммунального предприятия Бориспольского городского совета

Генепрокурор Юрий Луценко сообщил, что в Борисполе после обысков в городском совете правоохранители задержали первого заместителя мэра города.

Об этом Луценко написал в Facebook.

Кроме того, задержан директор коммунального предприятия Бориспольского городского совета.

Читайте также: Главу РГА в Ровенской области поймали на взятке в 110 тысяч долларов

"Разница между словом и делом. Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тыс. грн", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в 80 тысяч гривен чиновника Житомирского городского совета.