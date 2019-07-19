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Премьера трейлера комедии «Плюс один» от Бена Стиллера

2019-07-19 19:46:40

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Премьера трейлера комедии «Плюс один» от Бена Стиллера

Новости компаний

В сети появился официальный украинский трейлер и постер комедии «Плюс один», продюсером которой выступил  популярный актёр и комик Бен Стиллер.  В широкий прокат картина выйдет с 29 августа.

В главных роляк Джек Куейд ,известный зрителю по фильму «Голодные игры» и Майя Эрскин.

Для многих людей свадьба – это праздник любви, счастья и надежд на светлое будущее. Ни Алиса (Майя Эрскин), ни Бен (Джек Куэйд) так не считают. Для них любая свадьба, на которую их приглашают, превращается в день пыток старыми шутками и тошнотворно-сладкими улыбками. Алиса и Бен дружат еще с колледжа. Алиса только рассталась со своим парнем, и теперь лучший ее друг – это алкоголь. Этим летом их обоих пригласили на кучу свадеб и везде надо привести с собой пару, иначе придется выслушивать все «свеженькие» шутки, направленные на одиноких гостей. Поэтому они договариваются временно притворяться парой.

Невероятно смешная молодежная комедия «Плюс один» уже с 29 августа во всех кинотеатрах Украины!

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