Евгений Дикий
МНЕНИЕ
У здания Рады полиция задержала 22-летнего дезертира с гранатой
2019-07-19 21:44:05
Фото: kyiv.npu.gov.ua
На место происшествия выехали оперативники из Печерского управления полиции
У здания Верховной Рады полицейские задержали 22-летнего парня, у которого при себе была граната и запал.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Во время патрулирования сотрудники правоохранительных органов увидели молодого парня, который подозрительно себя вел.
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В ходе досмотра, у него обнаружили гранату и запал. На место происшествия вызвали оперативников из Печерского управления полиции.
По предварительным данным, парень находится в розыске за дезертирство.
Как ранее сообщал Фокус:
- В центре Киева ранили патрульную и угнали полицейский автомобиль.
- Госбюро расследований (ГБР) расследует факт избиения полицейским водителя квадроцикла в Дарницком районе Киева.
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