У здания Рады полиция задержала 22-летнего дезертира с гранатой

На место происшествия выехали оперативники из Печерского управления полиции

У здания Верховной Рады полицейские задержали 22-летнего парня, у которого при себе была граната и запал.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время патрулирования сотрудники правоохранительных органов увидели молодого парня, который подозрительно себя вел.

В ходе досмотра, у него обнаружили гранату и запал. На место происшествия вызвали оперативников из Печерского управления полиции.

По предварительным данным, парень находится в розыске за дезертирство.

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