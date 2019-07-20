Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Под Киевом иномарка сбила насмерть троих человек
2019-07-20 10:59:45
Фото: kiev.informator.ua
Водитель Audi был трезвым, так как тест на драгере не дал никаких результатов
В ночь на субботу, 20 июля, около села Вита Почтовая под Киевом легковой автомобиль Audi сбил мужчину и двух женщин на участке дороги рядом с АЗС WOG. Ни один из пострадавших не выжил, пишет Информатор.
"По предварительной информации, седан Audi ехал со стороны Киева, когда перед ним в неразрешенном для этого месте попытались пересечь дорогу пешеходы. В результате водитель сбил троих человек, причем мужчина в результате удара потерял ногу", – говорится в сообщении.
Все три пешехода погибли на месте. Прибывшие на место ЧП полицейские перекрыли большой участок дороги для осмотра места происшествия.
Утвержается, что водитель Audi был трезвым, так как тест на драгере не дал никаких результатов. Однако его все равно отвезли в больницу для более тщательного теста.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Черкасской области во время движения загорелся и полностью сгорел автобус ПАЗ.
- На трассе Одесса-Рени в четверг, 18 июля, произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и грузовика MAN: в результате погибли четыре человека, в том числе ребенок.