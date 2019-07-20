Охранять порядок на выборах в Киеве выйдут 6,5 тысяч полицейских

Правоохранители полностью готовы к обеспечению правопорядка в день голосования

Обеспечивать правопорядок в столице во время досрочных выборов в Верховную Раду будут 6,5 тысяч полицейских. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Кроме того созданы группы быстрого реагирования, взрывотехников и кинологов, а также усилены следственно-оперативные группы. Основными задачами правоохранителей являются: сохранение избирательной документации, недопущение нарушений общественного порядка и оперативное реагирование на возможные правонарушения ", – говорится в сообщении.

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что правоохранители полностью готовы к обеспечению правопорядка в день голосования.

"Полиция Киева уже проводит охранные мероприятия: помимо усиленного патрулирования улиц, на службу заступили полицейские для охраны всех 1108 избирательных участков, всех 13 окружных избирательных комиссий и, конечно, усилена охрана общественного порядка возле Центральной избирательной комиссии. Отмечу, что проведена серьезная подготовительная работа, все бюллетени завезены на избирательные участки и их охраняют наши полицейские", – отметил Корищенко.

По его словам, полиция внимательно следила за соблюдением законодательства во время предвыборной кампании. В настоящее время следователи расследуют 38 уголовных производств, в частности таких как препятствование осуществлению избирательного права, хулиганства, умышленного повреждения имущества и попыток подкупа избирателей.

"Сегодня уже было зафиксировано несколько вызовов по проведению незаконной агитации в так называемый день тишины. Все они проверяются, полицейские изучат материалы и примут соответствующие решения", - отметил Корищенко.

Начальник полиции Киева также отметил, что правоохранители несут службу посменно на избирательных участках. Также созданы дополнительные следственно-оперативные группы для быстрого реагирования на все сообщения о нарушениях в день выборов.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 20 июля наступил "день тишины" перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся в воскресенье, 21 июля.