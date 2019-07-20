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В "День тишины" в Николаеве напали на кандидата в народные депутаты

2019-07-20 17:14:07

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В "День тишины" в Николаеве напали на кандидата в народные депутаты

Фото: Новости N

В настоящее время неизвестно, связано ли нападение с проведением внеочередных выборов в Верховную Раду

С наступлением "Дня тишины" в Николаеве напали на кандидата в народные депутаты Андрея Толпекина, который баллотируется по 128 избирательному округу. В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел 20 июля около 3 ночи возле дома пострадавшего.

"Заявитель, кандидат в народные депутаты, сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись. По словам пострадавшего, угроз или иных слов нападавшие не высказывали, сразу после нападения - исчезли в неизвестном направлении ",  – говорится в сообщении.

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Следователи начали уголовное производство по ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Как пишет местное издание Новости N, на место происшествия приехала скорая помощь, однако пострадавший от госпитализации отказался.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления. 

Издание отмечает, что пока неизвестно, связано ли нападение с тем, что потерпевший баллотируется в народные депутаты.

Как ранее сообщал Фокус:

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