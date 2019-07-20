Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В "День тишины" в Николаеве напали на кандидата в народные депутаты
2019-07-20 17:14:07
Фото: Новости N
В настоящее время неизвестно, связано ли нападение с проведением внеочередных выборов в Верховную Раду
С наступлением "Дня тишины" в Николаеве напали на кандидата в народные депутаты Андрея Толпекина, который баллотируется по 128 избирательному округу. В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел 20 июля около 3 ночи возле дома пострадавшего.
"Заявитель, кандидат в народные депутаты, сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись. По словам пострадавшего, угроз или иных слов нападавшие не высказывали, сразу после нападения - исчезли в неизвестном направлении ", – говорится в сообщении.
Следователи начали уголовное производство по ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".
Как пишет местное издание Новости N, на место происшествия приехала скорая помощь, однако пострадавший от госпитализации отказался.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
Издание отмечает, что пока неизвестно, связано ли нападение с тем, что потерпевший баллотируется в народные депутаты.
Как ранее сообщал Фокус:
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