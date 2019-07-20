По запросу ГПУ и СБУ арестованы банковские счета крупного производителя бетона в Киеве

Завод строительной группы Ковальская - Бетон Комплекс может приостановить свою работу

По решению Сосновского районного суда Черкасс арестованы банковские счета Завода промышленно-строительной группы Ковальская - Бетон Комплекс. Суд вынес решение по представлению Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба группы.

"17 июля в Альфа-Банк и УкрСиббанк, с которыми сотрудничает группа Ковальская, поступило постановление Сосновского районного суда г. Черкассы, в котором говорится о том, что Бетон Комплекс имеет признаки фиктивности и действует вне правового поля, – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что постановлением наложен арест на средства, находящиеся на счетах вышеуказанных банковских учреждений, а также остановлены расходные операции по таким счетам.

По словам представителей Ковальской, арест счетов может привести к остановке предприятия.

"Требование об аресте средств базируется на утверждении следователя Главного следственного управления СБУ, что, якобы, предприятие не имеет никаких производственных мощностей, собственного имущества, трудоустроен в нем только один человек, любые офисные или складские помещения не арендуются. В то же время, на предприятии работает более 700 человек", – отмечается в сообщении.

Группа Ковальская обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и председателю СБУ с требованием разобраться в ситуации и снять арест со счетов.

В состав Группы Ковальская завод входит с 2004 года. Производственные мощности предприятия в год составляют 78 000 куб м железобетона и 155 000 куб м тротуарной плитки. Компания является ведущим производителем строительных материалов и застройщиком Украины. Группа объединяет девять заводов-производителей строительных материалов.

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