Евгений Дикий
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Первый в Украине бакалавр с синдромом Дауна устроился на работу
2019-07-21 12:38:47
Богдан Кравчук / Фото: volynnews.com
Богдан Кравчук стал экскурсоводом в музее истории образования при Волынском институте последипломного образования
Житель Луцка Богдан Кравчук недавно стал первым в Украине выпусником ВУЗа с синдромом Дауна. Теперь же он идет на свою первую работу.
Об этом сообщает 5 канал.
Богдан устроился в Волынский институт последипломного образования.
"Пригласили его на должность экскурсовода на 0,5 ставки в наш музей истории образования Волыни", – пояснил ректор института Петр Олешко.
В обязанности Богдана будет входить вписывать, отмечать и шифровать новые экспонаты, а также проводить экскурсии.
"Буду помогать, презентации делать. Какие задания будут давать, то и буду делать. Волнуюсь, когда иду на работу, но ничего, все будет хорошо", – говорит он.
Рабочее место бывшего студента, а сейчас – сотрудника ВУЗа пообещали обустроить компьютером.
К работе Богдан приступит 7 августа. Пока же у него каникулы - меценаты подарили ему путевку на один из украинских курортов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 июля первым в Украине молодой человек с синдромом Дауна, который получил высшее образование.
- По словам сотрудницы Украинского института национальной памяти Леся Бондарук, все эти пять лет Богдан Кравчук добросовестно учился и часто был гораздо успешнее обычных студентов.