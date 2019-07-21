Первый в Украине бакалавр с синдромом Дауна устроился на работу

Богдан Кравчук стал экскурсоводом в музее истории образования при Волынском институте последипломного образования

Житель Луцка Богдан Кравчук недавно стал первым в Украине выпусником ВУЗа с синдромом Дауна. Теперь же он идет на свою первую работу.

Об этом сообщает 5 канал.

Богдан устроился в Волынский институт последипломного образования.

"Пригласили его на должность экскурсовода на 0,5 ставки в наш музей истории образования Волыни", – пояснил ректор института Петр Олешко.

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В обязанности Богдана будет входить вписывать, отмечать и шифровать новые экспонаты, а также проводить экскурсии.

"Буду помогать, презентации делать. Какие задания будут давать, то и буду делать. Волнуюсь, когда иду на работу, но ничего, все будет хорошо", – говорит он.

Рабочее место бывшего студента, а сейчас – сотрудника ВУЗа пообещали обустроить компьютером.

К работе Богдан приступит 7 августа. Пока же у него каникулы - меценаты подарили ему путевку на один из украинских курортов.

Как ранее сообщал Фокус:

11 июля первым в Украине молодой человек с синдромом Дауна, который получил высшее образование.