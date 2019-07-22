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Украинский траулер сгорел у берегов Мавритании

2019-07-22 04:01:42

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Украинский траулер сгорел у берегов Мавритании

В момент возгорания на борту судна находилось 90 человек — граждане Украины и России

Во время пожара на украинском траулере "Иван Голубец" пропал моряк-моторист, судно продолжает гореть у берегов Мавритании.

Как сообщает Думская со ссылкой на слова  членов экипажа, есть еще пострадавшие.

Пожар начался в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Маршал Крылов".

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В момент возгорания на борту судна находилось 90 человек — граждане Украины и России.

"Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда было решено организовать спасательную операцию силами других траулеров, ведущих промысел в этом районе, — говорит очевидец происшествия. — Судно "Капитан Сухондяевский" сумело завести швартовый конец и взять "Голубец"на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку. Судно выгорело практически полностью и продолжает гореть. Восстановлению оно, скорее всего, не подлежит. На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции", – цитирует издание одного из членов экипажа.

Как ранее сообщал Фокус:

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