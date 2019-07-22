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В метрополитене Киева начинают строить 4G

2019-07-22 11:19:58

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В метрополитене Киева начинают строить 4G

Фото: UA.News

В компании Vodafone обещают покрыть весь метрополитен до конца 2020 года

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell завершили тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене. Победителем стала китайская компания  Huawei.

Об этом Liga.net рассказала директор по корпоративным комуникациям Vodafone Виктория Рубан.

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"Начинается строительство. Первые станции: Академгородок, Героев Днепра и Сырец. До конца 2020 будет покрыт весь метрополитен", - отметила Рубан.

Она не уточнила сколько будет стоить проект для операторов. Но как ранее отмечали в Huawei примерная стоимость такого проекта может составлять около десяти миллионов долларов. Три оператора поделят эту сумму поровну.

Как ранее сообщал Фокус:

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