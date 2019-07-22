Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В метрополитене Киева начинают строить 4G
2019-07-22 11:19:58
Фото: UA.News
В компании Vodafone обещают покрыть весь метрополитен до конца 2020 года
Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell завершили тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене. Победителем стала китайская компания Huawei.
Об этом Liga.net рассказала директор по корпоративным комуникациям Vodafone Виктория Рубан.
"Начинается строительство. Первые станции: Академгородок, Героев Днепра и Сырец. До конца 2020 будет покрыт весь метрополитен", - отметила Рубан.
Она не уточнила сколько будет стоить проект для операторов. Но как ранее отмечали в Huawei примерная стоимость такого проекта может составлять около десяти миллионов долларов. Три оператора поделят эту сумму поровну.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 марта 2018 года украинские мобильные операторы lifecell и Vodafone запустили в крупнейших городах 4G.
- За первую неделю с момента запуска 4G сети ей воспользовались более 1 млн украинцев. 600 тыс. человек из них были абоненты Vodafone и около 400 тыс. – LIfecell.