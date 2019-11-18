ПЦУ успокаивает: Биометрия – не "печать антихриста"

Никто не может поставить "печать" или отделить человека от любви Божьей, если он сам не отречется от нее, говорят в ПЦУ

Биометрический паспорт – это не "печать антихриста": тайно, через технологии, никто не может сделать человека слугой дьявола.

Об этом рассказали в ПЦУ.

"Православная церковь Украины не осуждает использование верующими биометрических паспортов, ведь они – лишь одно из проявлений научного и технологического прогресса. Никакого религиозного основания у биометрического паспорта нет", – заявили в церкви.

В ПЦУ отмечают, что сбор биметрической информации – это благо, ведь благодаря ему жизнь в обществе становится безопаснее.

Например, с помощью биометрии можно быстро установить личность человека, если в этом возникнет необходимость, а "искреннему верующему человеку, которому нечего скрывать, которая живет по закону, нечего бояться".

"Мы пользуемся обычными паспортами, у нас есть идентификационные коды, каждый день мы предоставляем [кому-либо] наши персональные данные, и ничего осудительного в этом нет. Все это касается материального мира, а настоящая вера в Богда – в душе", – говорят в ПЦУ.

"Никто не может поставить "печать" или отделить человека от любви Божьей, если он сам не отречется от нее... Поэтому не обращайте внимания на безосновательные суеверия или ограничения и не бойтесь пользоваться благами прогресса", – добавили в церкви.

Как ранее сообщал Фокус:

ПЦУ на поминальные дни призывала прихожан не нести на могилы родных искусственные цветы, ведь после сжигания пластиковых цветов и венков выделяется большое количество токсичных веществ.

Также в церкви не считают грехом участие в выборах: ПЦУ призывала граждан Украины принять участие в парламентских выборах, ведь от их результатов зависит будущее государства.