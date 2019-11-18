Марчук рисует с закрытыми глазами: художник рассказал о новой серии своих работ

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Украинский художник Иван Марчук не скрывает, что всегда в постоянном поиске новых идей и техник, и всегда думает, чем удивить себя и других. Недавно маэстро попробовал рисовать картины с закрытыми глазами. Об этом он рассказал в проекте телеканала NEWSONE "Личная территория" с Еленой Кирик.

"Вот еду в поезде из Тернополя в Киев. Интерсити – хороший поезд, людей нет, пустой. Что-то мне скучно сидеть… А чего я еще не делал? – подумал - И как я не делал? Вынимаю сумку – там пачка бумаги, маркер… Почему бы мне не попробовать с закрытыми глазами рисовать? И я начал рисовать с закрытыми глазами. Открываю глаза смеюсь: потому что такие интересные вещи получились – разные звери… Так смешно: я с открытыми глазами не нарисую".

Таких работ у художника уже более 400. В ближайшее время он планирует их презентовать. Уверен, особенно понравятся эти работы детям. Так как техника очень напоминает детские рисунки.

Напомним, в активе Марчука около 5000 картин. За полвека творческой деятельности он провел 150 монографических и 100 коллективных выставок в Украине и за ее пределами. В 2007 году Иван Марчук вошел в рейтинг "100 гениев современности", который составляет британская газета The Daily Telegraph.