Группа "ЯРРА" открыла зрителям настоящий синтез этно-рок

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13 ноября в столичном заведении Canadian Club группа "ЯРРА" открыла зрителям тайны своего удивительного мира и дала возможность почувствовать, что такое настоящий синтез этно-рок. Команда компании "GUGA Entertainment Group" организовала для артистов презентацию концертной программы, которая стала первым pre-party перед большим весенним концертом группы.

Гостей праздника, пришедших в поисках настоящих эмоций, встречали сказочные герои во главе с актером театра и кино Евгением Назаренко и актрисой Анастасией Солодкой. Удивительные персонажи, созданные мастерами Натальей Петроченко и Ириной Арутюновой, в течение вечера стали проводниками в мир историй, где живут все когда-либо вымышленные фантазии.

Участники группы удивляли путешественников "Миром ЯРРА" не только неожиданными образами, которые талантливо воспроизвела визажист, мастер международного класса, чемпионка мира, золотой и дважды серебряный призер WBF 2017 Вероника Дзюба, но и уникальным звучанием многих инструментов народов мира, среди которых ирландский бузуки, индейская флейта, варган, калимба, свирель, жалейка, окарина, волынка, колесная лира, мелодика, давул и другие, которые помогли музыкантам передать звучание души всего мира.

Сказочная атмосфера и неожиданные творческие коллаборации сделали этот вечер по-настоящему особенным. Музыкальным украшением праздника стала маленькая звездочка, победительница проекта "Україна має талант діти 2017", победительница фестиваля - конкурса "Чорноморські ігри 2017", суперфиналистка шоу "Голос країни діти 2019" Вероника Морская, что спела вместе с участниками группы ЯРРА песню #Русалонька. Драйв и безудержную энергию в общих номерах подарила основательница группы "RedAlice" Вера Бреннер, а яркий арт-проект "Abha" в прямом смысле зажег публику ярким фаэр-шоу, используя сценические элементы с символикой группы "ЯРРА".

В течение презентации артисты рассказали свою сказочную историю, вне времени и пространства, погружаясь в истории прошлого, раскрывая сущность своего духа и предлагая свое видение событий будущего.

Воплотившись в образы Рамитона, Бетрезена, Гудиварда, Миры и Михиры, музыканты продемонстрировали публике свой уникальный музыкальный код, содержащий все звуки незабываемых впечатлений и моментов, насыщенных силой времени.

Воссозданая история поражала по-особому, когда становилось ясно, что перед зрителями на сцене находится одна дружная семья - отец, мать, дочь, сын и хранитель дружбы рода.

Поздравить творческую семью пришли известные деятели шоу-бизнеса, среди которых заместитель главного редактора журнала "VIVA" Татьяна Витязь, народная артистка Украины Оксана Пекун, вице-президент конкурса "Королева України" Сергей Глушко, дизайнер Алена Сереброва, заслуженная артистка Украины Оксана Стебельская, гимнастка Надежда Васина, радиоведущий DJ Mr. Sunny, соучредитель ОО "Спільна перемога" Александр Соколинский, олимпийский чемпион Александр Абраменко, самая сильная женщина мира Ольга Лящук, многократная чемпионка страны по каратэ Марина Юрьева, обладатель титула Mr. Universe Владимир Осник и многие другие.

Прекрасным завершением праздника стало выступление шеф-dj "Deluxe Sound" DJ Slap, во время которого гости вдохновенно обменивались впечатлениями, фотографировались с артистами и получали эксклюзивные подарки в виде рун и ловцов снов, собственноручно созданными группой для своих поклонников.

За более чем 15 лет "ЯРРА" собрали лучшие образы и традиции украинской нации, побывали на многочисленных фестивалях и конкурсах, выпустили три альбома "Ветер песчаных бурь", "Казки на ніч", и "Digital Wigwam", увековечили себя в Книге рекордов Украины и стали вдохновением для компаний National Geographic Channel, MTV, The Wall Street Journal, Discovery, BBC, ABC, History.

"ЯРРА" олицетворяют в себе безудержную энергию, расцвет жизненных сил и веру в чудо, ведь они призваны вдохновлять новое поколение на способность радоваться каждому прожитому дню.

И это только маленькое начало их большой истории, потому что они уверенно шагают навстречу новому дню и умеют по-настоящему мечтать, а как никто другой знают, что этот мир создан мечтателями.

Спасибо большой команде профессионалов, которая приложила максимум усилий, чтобы нам удалось удивить гостей этого прекрасного праздника:

Production Company: GUGA Entertainment Group.

Creative Inspiration: KOLLERAHA.

Technical Support: Борис Линник и команда компании "Deluxe Sound" (Николай Павленко, Кирилл Дягилев, Антон Чехов).

TV Shooting: Аюб Гаграманов и команда компании "GAGRAMANS" (Виктор Тараненко, Варвара Озеряная).

Directors: Дмитрий и Марина Донские.

Production Designer: Андрей Корницкий.

MUA: Вероника Дзюба.

Body Art: Наталья Петроченко, Ирина Арутюнова.

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