Пограничники поймали стадо коров на границе с РФ
2019-11-18 19:43:04
В ГПСУ сказали, что должны вернуть животных на родину
Пограничники Луганского отряда задержали 12 коров из РФ, которые "нелегально" пересекли российско-украинскую границу.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
Отмечается, что накануне, 17 ноября, пограничники, которые несли службу в районе населенного пункта Полтавское Луганской области, обнаружил вблизи границы 12 голов крупного рогатого скота.
"При осмотре "рогатых нарушителей" правоохранители обнаружили ушные знаки с нанесением идентификационного номера, который проставляется компетентными органами Российской Федерации. Каких-либо "хозяев" у стада не было", – говорится в сообщении.
В ГПСУ сказали, что должны вернуть животных: "Принимаются меры по возвращению животных на их "родину".
Как ранее сообщал Фокус:
- В сентябре прошлого года сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ, который пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Украину и в дальнейшем попросил убежища.
- Ранее в пункте пропуска "Жуляны" (аэропорт Киев) пассажирка рейса из Беларуси, гражданка России, обратилась к украинским пограничникам с просьбой получить статус беженца.