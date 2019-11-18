Кулеба: в Украине каждый пятый ребенок – объект сексуального насилия

Страдают от домогательств и мальчики, и девочки

В Украине каждый пятый ребенок является объектом сексуального насилия.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, передает УНН.

По его мнению, эта статистика, действительно, достаточно серьезная.

"Я бы хотел больше подробно сказать, что это не только изнасилования, сексуальное насилие может происходить различным образом – это также могут быть и домогательства", – сказал Кулеба.

По его словам, страдают от домогательств и мальчики, и девочки. Кулеба отметил, что соответствующие исследования проводились не только в Украине, но и по всему миру.

"Уровень насилия высокий существует в каждой стране. Как исследования показывают, в основном это люди, которые являются знакомыми и близкими к ребенку – это родные люди, могут быть дядя, тетя, дедушка, бабушка, поэтому так трудно эти преступления расследуются и разоблачаются", – добавил уполномоченный президента.

Как ранее сообщал Фокус:

Киевской прокуратурой № 5 вынесен первый приговор в столице за домашнее насилие. Прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 33-летнего местного жителя, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье.