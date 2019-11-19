Пожар в военной части в Львовской области: погиб офицер, еще один получил ожоги
2019-11-19 10:29:48
Загорелось около пяти часов утра
Сегодня, в пять часов утра произошел пожар в военной части в поселке Старычи, Яворовского района. Погиб офицер, еще один получил ожоги спины и рук, его доставили в центральную районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск ВСУ.
В ГСЧС Львовской области сообщают, что когда подразделения прибыли на место происшествия, то одноэтажное здание было полностью охвачено огнем. Загасили пожар только к восьми утра, на пепелище нашли тело погибшего. Погибший – офицер 1975 года рождения. Пострадавший –1978 года рождения.
Предварительно, причиной возгорания стала неисправная проводка. "Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка ВСУ и Национальной полиции Украины", - сказал представитель Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которому подчиняется Яворовский полигон, Антон Миронович.
Фото: ДСНС
Горело здание на территории военной части, не казарма, поэтому эвакуация не проводилась.
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