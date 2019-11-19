Украинцам могут разрешить менять не только имя и фамилию, но и отчество

Нынешнее законодательство Украины не позволяет гражданам менять отчество по своему усмотрению

Депутаты фракции "Слуги народа" внесли на рассмотрение законопроект, который позволил бы украинцам поменять не только имя и фамилию, но и отчество. Документ зарегистрирован 15 ноября, сообщается на сайте парламента.

В объяснительной записке говорится, что нынешнее законодательство позволяет гражданам Украины свободно менять имя и фамилию, однако не предусматривает смены отчества. По мнению инициаторов документа, это нарушает Конституцию страны.

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Европейский суд по правам человека в 2013 году постановил, что такая брешь в законодательстве нарушает 8 Конвенцию про защиту прав человека и основоположных свобод.

"С целью выполнения указанного решения Европейского суда по правам человека и недопущения аналогичного нарушения в будущем есть необходимость внести изменения в законодательство Украины, а именно в статью 295 Гражданского кодекса и ст. 149 Семейного кодекса", – говорится в записке.

Инициаторами законопроекта стали 13 парламентариев: Владимир Ватрас, Валерий Божик, Павел Павлиш, Максим Дырдин, Николай Стефанчук, Игорь Фрис, Иван Калаур, Ирина Венедиктова, Михаил Новиков, Александр Мережко, Роман Бабий, Сергей Демченко и Андрей Костин.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2016 году парламент уже принимал в первом чтении проект Закона Украины "О внесении изменений к Гражданскому процессуальному кодексу Украины (относительно права на изменение отчества)". До второго чтения документ так и не дошел и был отправлен на рассмотрение Рады IX созыва, которая отклонила его в октябре 2019.