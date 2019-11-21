Место печали и смерти. Что ищут иностранные туристы в Чернобыле

Сериал HBO вызвал небывалый интерес к Чернобыльской катастрофе. Зона отчуждения стала новым местом паломничества для туристов со всего мира. Фокус поговорил с иностранцами, посетившими Припять, о том, зачем они сюда приехали и что их впечатлило больше всего

В 2019 году в Чернобыле было зафиксировано максимальное количество туристов. За восемь месяцев заброшенную территорию посетило почти 107 тыс. человек, из которых 80 тыс. – иностранцы (для сравнения: в 2008 году официально сюда приехало 5,5 тыс., в 2018-м – 63 тыс. чел.). По прогнозам экспертов, до конца текущего года в зоне отчуждения побывает порядка 120–150 тыс. посетителей.

Для кого-то поездка на место аварии – это лишь повод сделать пару необычных фото для Instagram, а для других – возможность глубже прочувствовать случившуюся 33 года назад катастрофу. Фокус пообщался с туристами, чтобы узнать, зачем они едут в зону отчуждения и каковы их впечатления от заражённой радиацией земли.

"Я знал, что это будет увлекательный и жуткий опыт"

Джош, 24 года, Монако

"Я всегда интересовался Чернобылем и тем, что там произошло. В общем-то это именно та причина, по которой я решил поехать: чтобы увидеть всё своими глазами и прочувствовать на себе ту атмосферу, которая там существует сегодня.

Об излучении я совсем не волновался. Как я понимаю, уровень радиации и связанные с этим риски в целом низкие. К поездке я никак специально не готовился, просто убедился, что у меня с собой есть полностью закрытая одежда и обувь.

Ещё до своего путешествия я ожидал, что это будет очень увлекательный и жуткий опыт. Действительно, в зоне отчуждения местами жутковато, но настолько удивительно видеть, как природа восстанавливает свою территорию. На самом деле, это очень красивое место для посещения. Все районы остались относительно нетронутыми со времени аварии, и можно увидеть памятник пожарным, которые отдали там свои жизни. И ещё есть мемориал в память о тех городах, которые перестали существовать из-за взрыва. Но одним из самых запоминающихся мест для меня стало колесо обозрения. Обязательно постараюсь вернуться туда однажды".

"Моя девушка боялась, что я не смогу иметь детей"

Крис Тодд, 30 лет, Великобритания

"Поездку в Чернобыль мне на 30-летие подарил мой старший брат. Мы оба фотографы, поэтому хотели поехать туда и прочувствовать то место. Конечно, перед этим я посмотрел сериал "Чернобыль", по сути, он и стал одним из главных фактов, побудивших поехать туда. Это невероятно мощное кино.

Нашу поездку мы планировали четыре месяца, но никаких проблем с организацией тура не было. Перед поездкой я немного волновался, но моя девушка переживала гораздо сильнее. Она боялась, что если я получу большую порцию радиации, то не смогу иметь детей. Но думаю, что если бы это было небезопасно, то туда не организовывали бы туры.

Раньше у меня не было собственного мнения по поводу этого места. Я просто знал, что это зона катастрофы. Но после посещения Чернобыля могу точно сказать, что это одно из самых потрясающих мест, которые я когда-либо видел. И совершенно умиротворённое. Больше всего меня поразила царящая там тишина. Нет звуков, нет животных и насекомых, только шелест листьев, падающих с деревьев.

Надеюсь, что когда-нибудь я смогу вернуться в Киев, потому что это потрясающее место. Но что касается Чернобыля, то я увидел всё, что хотел, поэтому у меня нет необходимости туда ехать ещё раз".

"Нас поразил детский сад с игрушками"

Хлоя и Джордан Эгберт, США

"Мы посмотрели сериал "Чернобыль", и это было впечатляюще, но увидеть все эти места в реальности гораздо интереснее. Вообще, более года назад мы запланировали путешествие по разным странам мира и теперь переезжаем с места на место. Так что, когда приехали в Украину, подумали, что было бы прикольно посетить и Чернобыль. Поехали туда 30 сентября. Никаких проблем с туром не было. Компания, в которую мы обратились, сделала всё очень профессионально. Они предоставили нам транспорт из Киева и просто потрясающего гида.

Когда мы только планировали поездку, то немного беспокоились о радиации. Пришлось серьёзно изучить этот вопрос, чтобы удостовериться, что уровень излучения в Чернобыле действительно безопасный. Это сравнимо с количеством радиации, получаемой во время длительных авиаперелетов или во время рентгена.

Нам казалось, что Чернобыль – это какое-то запущенное место, где почти ничего не осталось. Каково же было наше удивление, когда увидели все эти сохранившиеся дома, и в некоторых из них до сих пор есть мебель. Самым ярким впечатлением стал детский сад с игрушками и книгами, которые так и лежат там. Ещё поразили спортзал с футбольными воротами и парк с аттракционами. Люди покидали город [Припять] так быстро, что у них просто не было времени забрать свои вещи. Так удивительно увидеть всё это.

За последние шесть месяцев мы посетили 50 стран, но Чернобыль – это, безусловно, самое поразительное место, где мы побывали".

"Это место печали и смерти"

Роман Роброек, 32 года, Нидерланды

"Меня вообще очень интересует история, и ужасная авария, произошедшая в Чернобыле, также вызывает у меня любопытство. Я хотел пережить этот опыт, увидеть своими глазами, как выглядят город Припять и ядерный реактор. В зоне отчуждения я провёл чуть меньше недели.

В Чернобыль я ездил вместе с группой, мы наняли частного гида, который и водил нас везде. Вообще я знаю, что есть способы попасть в зону отчуждения без разрешения и сопровождения. Но я не хотел так делать, потому что там есть места, куда из-за радиации небезопасно заходить.

Об излучении я совсем не беспокоился по нескольким причинам. Во-первых, нас сопровождал опытный гид, который знает, где безопасно, а где нет, что можно, а что нельзя трогать. Также у нас был счётчик Гейгера, и мы в течение дня несколько раз проверяли наличие радиации на обуви и одежде.

Очевидно, что это уникальное, ни на что не похожее место. Ты просто не можешь сравнить его с чем-то. Посещение заброшенного города Припяти и места катастрофы было тем опытом, которого я ждал очень долгое время. И пока я был там, пережил много смешанных чувств. С одной стороны, я веселился с моими друзьями и находил всё "потрясающе прекрасным" для фотографирования. Но, с другой стороны, я понимал, что приехал в место, где произошла самая страшная в мире ядерная катастрофа. Место печали и смерти.

Когда я в первый раз увидел Припять, то очень удивился огромной территории. Я ожидал, что это будет большой город со множеством домов, но не настолько! Большинство зданий до сих пор находятся в довольно хорошей форме, сохранились многие детали, например, фреска на почте. У них в городе было всё: кинотеатр, школы, детские сады (15 штук!), спортплощадки, почта, продуктовый магазин, гостиницы, парикмахерская и пр. Во время прогулок и поездок по городу это казалось крайне сюрреалистичным. Такая огромная территория со множеством заброшенных зданий. И так легко представить, как 50 тыс. людей жили здесь.

Долгое время я думал, что хочу вернуться в Чернобыль. Однако похоже, что из-за сериала Чернобыль превратился в некое подобие парка развлечений или место, где каждый "инстаграмер" хочет сделать селфи. Мне это кажется ужасным. В 2016 году, когда я сам ездил туда, Чернобыль посетили около 50 тыс. человек, и это уже очень много. Не удивлюсь, если сейчас это количество выросло в разы".

"В Чернобыле я искала себя"

Ребекка Энь, Норвегия

"Я много слышала о Чернобыльской катастрофе, но это всегда казалось чем-то далёким. И я захотела поехать в это место, чтобы найти саму себя. После того как посмотрела сериал, зона отчуждения стала казаться ещё интереснее. И как только появился прямой перелёт из Норвегии, я сразу отправилась в Украину.

О радиации я совершенно не беспокоилась. Думаю, если бы это было опасно, то мы бы давным-давно знали об этом. К поездке я никак по-особенному не готовилась. Просто стала больше читать об аварии.

После путешествия моё отношение к этому месту и тому, что произошло, совершенно поменялось. Или, можно сказать, у меня появился более широкий взгляд на это. Так как Советский Союз меня не коснулся, было очень волнительно получить больше информации о нём и об истории Украины в целом. Я почти ничего не знала о том, что произошло после взрыва. И мне было очень интересно увидеть, как сильно радиация влияет на всё вокруг даже после всех этих лет.

Трудно указать на какую-то одну вещь, поразившую меня. Странно было, как много там так называемых горячих точек [пятна на земле с концентрированным радиоактивным излучением], особенно в Рыжем лесу.

Меня очень интересовало, как происходила эвакуация Припяти. Как люди выбрасывали все вещи, чтобы в домах не селились преступники и бомжи. Как природа за столь короткий срок "забрала" всю эту территорию себе назад. Впечатлило, как одна женщина отказалась покидать село Залесье. Как она одна там выживала? Или эта история с совершенно секретной военной базой [радиолокационная станция "Дуга" или так называемый Чернобыль-2]? Так странно осознавать, что мы бы могли и не узнать о ней вовсе, если бы не авария".

"Это полностью отличается от других путешествий"

Альберто Аседо, Испания

"Я хотел поехать в Чернобыль, потому что это уникальное место. И это совершенно отличается от других путешествий, потому что ты едешь в заброшенный город. Готовился к поездке два-три месяца и поехал год назад, в ноябре 2018 года.

Сначала я немного беспокоился о радиации. Но в интернете очень много информации о том, что это безопасно. Кроме того, когда ты заказываешь тур, тебе подробно рассказывают, как не подвергать себя риску в зоне отчуждения. Специально для поездки взял с собой старую одежду.

До путешествия я не слишком много знал о Чернобыле, только основные факты об аварии. Мне нравится открывать что-то новое непосредственно на месте. И во время поездки я много узнал о том, как проходила там жизнь до катастрофы. Очень удивился, что станция [3-й блок ЧАЭС] работала до 2000 года. И мы ели в том же месте, где раньше обедали рабочие, ту же еду, которую ели они. Это был совершенно удивительный опыт. Обо всём я рассказал в своём блоге www.coordenadasdedestino.com.

Сериал о Чернобыле вышел уже после моего путешествия, и я его с удовольствием посмотрел. Ехать в точно такой же тур я больше не хочу, но мне было бы интересно пообщаться с людьми, которые живут или работают там".

"Я знала, что именно увижу там, но это всё равно впечатляет!"

Ракель Санчез, Испания

"Я всегда хотела увидеть это место своими глазами, хотела пережить этот удивительный опыт. К тому же у меня были знакомые, которые съездили в Чернобыль и очень рекомендовали посетить его. Мы запланировали путешествие вместе с семьёй, связались с местным испанским турагентством, и они всё организовали – разрешения, транспорт и т. д.

Беспокойство о радиации – это тот вопрос, который нам навязывается, но я не слишком волновалась по этому поводу. Я знаю, что поездку в Чернобыль можно сравнить с трансатлантическим перелётом. Думаю, что в некоторые моменты мы подвергаемся большему облучению. Для поездки я приготовила старую обувь и одежду, чтобы её сразу можно было выбросить.

До поездки я уже имела представление о зоне отчуждения – из репортажей или даже сериала HBO, который мы посмотрели всей семьёй перед путешествием. Я знала, что увижу там, но несмотря на это впечатление было очень сильным. Хотя бы потому, что ты представляешь себя на месте тех людей, которые вынуждены были всё бросить и уехать из своих домов в течение нескольких часов. Это заставляет задуматься о том, как ты можешь всё испортить буквально за секунды.

Больше всего меня удивили школа и бассейн. А ещё – горячие точки, где радиация возрастает в разы. Поражает и то, как в этих местах возродилась природа".