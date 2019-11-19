Лев Парцхаладзе: Премия IBUILD демонстрирует рост качества и уровня новых строительных проектов

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11 декабря 2019 года состоится церемония награждения Всеукраинской строительной премии IBUILD. О задачах премии, о трансформациях и вызовах, которые стоят перед строительной отраслью Украины, "Фокус" расспросил Президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе

Всеукраинская премия IBUILD проводится в седьмой раз. Как изменилась строительная отрасль и страна за это время?

– Очень сильно изменилась. За это время мы успели пережить и взлёты, и падения. Нестабильная политическая ситуация, Майдан и война на Востоке конечно существенно повлияли на все сферы жизни, в том числе и на объемы строительства и развитие экономики в целом. Но мы сдвинулись с мертвой точки и сейчас не первый год показываем позитивную динамику. Это радует. Строительная отрасль снова на подъеме. Объемы строительных работ в этом году из месяца в месяц стабильно растут на 15-20%. При том, что не так давно был настоящий строительный бум. Кроме того, по самой свежей статистике более чем на 50% выросли объемы жилого строительства. Это связано с тем, что в прошлом году Верховной Радой был поддержан и принят Закон о так называемой "строительной амнистии". Он позволил многим гражданам по упрощенной процедуре узаконить самовольно построенные частные и дачные дома. Механизм заработал – видим результат!

Что касается реализации новых проектов в Украине и строительстве новых объектов, то их уровень и качество с каждым годом растет. Это не удивительно. Появляются новые технологии, решения, возможности. Каждая компания хочет удивлять и привлекать к себе наибольшее количество клиентов, посетителей. Как результат – видим здоровую конкуренцию и динамичное развитие.

Насколько изменились требования общества к проектам? Как это отразилось на качестве работ?

– Простота никогда не выйдет из моды. Плюс оригинальность – это то, что делает тот или иной проект "вкусным" - уникальным, интересным. Если, к примеру, взять жилую недвижимость, то большим спросом в последнее время начали пользоваться малогабаритные квартиры с умным планированием пространства. Чтобы не переплачивать за лишние квадратуры. Из-за этого – разнообразие планировок и решений для будущих жителей. Тем более, что новые строительные нормы, которые принимались и обновлялись во время моей работы в Минрегионе, существенно упростили жизнь как людям, так и проектировщикам. Никаких обязательных мусоропроводов, возможность делать кухни-ниши, кухни-гостиные, лифты сразу в паркинг. Всё это безопасность и комфорт людей.

Кроме этого, упрощения в строительстве торговых центров, отелей, общественных, высотных и других зданий. Это всё дает разнообразие проектов и возможность воплощать самые современные идеи.

Этот конкурс – своеобразный анализ активности и качества работы строительной отрасли по регионам. Какие регионы показывают наибольший прогресс?

– Обычно лидерами является Киев и Киевская область, а также Одесская, Харьковская, Львовская. Плюс в последнее время также появилась хорошая тенденция роста объемов и темпов строительства не только в столице и городах-миллионниках.

Какова роль местной власти в вопросе привлечения инвестиций и создания условий для реализации проектов – как крупных инфраструктурных, так и небольших?

– Местные власти, в первую очередь, должны быть заинтересованными в привлечении новых инвестиций и реализации крутых современных проектов. Это же развитие их региона, их родного дома. Они в нем живут. Плюс для этого сегодня есть необходимые условия – в рамках децентрализации государство делегировало значимую часть полномочий на места. И доходы тоже. Например, еще 4 года назад местные бюджеты доходили до 50-60 млрд грн. Сейчас они в 5-6 раз больше – около 300 млрд грн. Местной власти переданы колоссальные ресурсы и возможности. Нужно быть очень глупыми, чтобы такое упускать.

На самом деле, во многих регионах есть масса крутых примеров, как может развиваться обычный город или село. Например, село Бобрица в Киевской области. Помню его еще по своей деятельности в Киевской ОДА. Там проживает всего чуть более 700 людей. И там очень сильная местная община. Они проводят массу активностей, предлагают крутые проекты. Там даже есть свой фестиваль кино! Можете представить?

А профильное Министерство какую в этом задачу выполняет?

– Когда я был на должности в Минрегионе, то создавались условия, инициировались законодательные изменения. Можно сказать, подготовка благоприятной почвы, чтобы власть на местах эффективно работала и было развитие. Но прямо контролировать мэров ни одно министерство не может.

Лев Ревазович, сейчас Вы возглавляете Конфедерацию строителей Украины. До этого более двух лет Вы занимали должность профильного замминистра по строительству. Чем занимались на данной должности? Какие инициативы возможно продолжаете сейчас?

– Можно сказать, моя деятельность основывалась на 3-х основных китах. Первое – продвижение Украины в рейтинге Doing Business по показателю “Получение разрешений на строительство”. Итог – за 3 последних года нам удалось добиться потрясающих результатов – подняться со 140 места в ТОП-20! Почему это важно? Поднятие на 1 пункт в общем рейтинге Doing Business дает возможность привлекать в страну ежегодно около 600 млн долларов инвестиций.

Второе направление – пересмотр государственных строительных норм. Тут мы тоже решили провести настоящую революцию. Скажу честно, пару лет о наших ДБН мало кто знал. Я имею в виду обычных людей, не связанных со строительством. А для них это тоже очень важно – это же их безопасность и комфорт. Потому что всё, что нас окружает, что строится и создается – делается согласно ДБН. За 2 года мы приняли более 600 качественных изменений в строительных нормах. Они касаются всего, начиная от важных вопросов градостроительства, дорог, заканчивая туалетами в метро и супермаркетах. Я уже месяц как не в министерстве, а нормы, над которыми мы работали и принимали, начинают вступать в силу и распространяться. Главное, чтобы Минрегион не сбавлял эти темпы в дальнейшем.

Также мы очень много работали над реализацией титульных реформ в регионах – запуском важных инфраструктурных проектов. Это создание Нового Образовательного Пространства (НОП) в школах и детских садах. Строительство новых современных медамбулаторий в сельской местности и центров предоставления админуслуг (ЦНАП). Также разрабатывали концепцию создания современных Центров безопасности граждан в общинах, где размещались бы пожарная часть, медпункт и полицейский участок. По итогу более 600 школ и детсадов по Украине уже стали яркими, энергоэффективными и современными. Теперь дети хотят в них учиться! Более 100 амбулаторий из около 600 уже построены и строятся сейчас. Развивается сеть современных ЦНАП.

В КБУ (Конфедерации строителей Украины – прим. ред.) мы продолжаем работу над улучшением нормативной и законодательной базы в строительстве. Предлагаем идеи для изменений в ДБН, совместно работаем над важными законопроектами. Очень важно, чтобы действующая власть прислушивалась к рынку, привлекала к разработке своих документов экспертов, международных специалистов, общественность. Потому что только общими усилиями можно получить хороший результат. Этот вывод я сделал давно.