"Главная тема" - два года в эфире канала "Украина"

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19 ноября общественно-резонансный проект "Главная тема" с Еленой Кот отмечает два года в эфире канала "Украина". За это время "Главная тема" стала одним из самых популярных публицистических проектов на украинском телевидении. Аудитория проекта составила более 25 млн зрителей***, доля (shr) по аудитории 18+ (города 50 тыс. +) - 14,65%**, рейтинг (rat) - 5,77%**.

Медицинская и пенсионная реформы, мошеннические схемы нового поколения, трудовая миграция украинцев заграницу, мифы о секонд-хенде, новые законы о труде и повышение зарплат, выплата алиментов, польза диетической пищи, цены на коммунальные услуги - десятки резонансных тем рассмотрела "Главная тема".

"Опыт двух лет эфира показал, что, прежде всего, украинцев волнует все то, что связано с нашим кошельком. Наиболее успешные по рейтинговым показателям программы, в которых мы рассказываем о том, как зарабатывать больше, а тратить меньше. А также нам много писали, звонили, да и продолжают это делать после эфиров о пенсии и пенсионной реформе, в частности. За два года в "Главной теме" 4 раза поднимали тему пенсий. И каждый раз эти выпуски собирали максимальную аудиторию и у телеэкранов, и в Интернете. Если же говорить о рейтингах, то рекордные цифры взяла программа "Мифы о секонд-хенд". Эту программу посмотрели 4,2 млн. зрителей", - отметила Евгения Федичкина, руководитель проекта.

За два года в эфире канала "Украина" вышло 80 выпусков программы, в центре внимания которых были обычные украинцы и их жизненные ситуации. Проект изменил отношение героев к ситуации, помог найти пути решения непростых проблем.

Например, в программе о трудовой миграции команда проекта провела расследование в Польше и помогла вернуть украинским работникам деньги, которые им не хотел отдавать работодатель. Другие работники, которые поехали работать в Прагу, и которых там обманула фирма-посредник, благодаря журналистам "Главной темы" нашли новую работу и даже жилье.

"Главная тема" за это время помогла многим конкретным людям. Так, женщине, у которой забрали субсидию из-за того, что она не работает, потому что ухаживает за мужем с ограниченными возможностями, после эфира вернули субсидию. А мужчина, который долгие годы не платил алименты своему ребенку после того, как журналисты рассказали об этом на всю страну, взял кредит, продал машину и отдал сыну 87 тис. гривен.

За два года проекта журналисты "Главной темы" прибегали к различным экспериментам, часто рискованным и опасным. Чтобы узнать секреты аптечного бизнеса - работали фармацевтами, чтобы раскрыть пикантные тонкости индустрии международных знакомств - были менеджерами брачного агентства, чтобы показать жизнь за рубежом украинских мигрантов - устраивались уборщиками в Италии.

"Самый большой вызов для "Главной темы" на следующий год - продолжать быть наиболее влиятельным социальным проектом на украинском телевидении. Сейчас в Украине период глобальных перемен. Новая власть, новые реформы. Поэтому сегодня "Главная тема", как никогда, нужна украинскому зрителю. Мы будем держать в курсе всех социальных реформ, забегать наперед, опережать, рассказывать и показывать то, чего нельзя увидеть на других каналах", - рассказала Елена Кот, автор и ведущая проекта.

"Главная тема" - это общественно-резонансный проект, цель которого выявлять проблемы в социальном обществе, создавать вокруг них резонанс и добиваться, чтобы эти проблемы были решены. Каждый выпуск программы - это отдельная актуальная тема, которая волнует большинство украинцев. Автор и ведущая "Главной темы" Елена Кот держит в фокусе внимания все аспекты проблемы: ее историю, истинные причины, скрытые факты, возможности для решения.

** Дані розраховані для аудиторій у віці старше 18 років вибірка "50 тис. +".

***Дані розраховані для аудиторії старше 4 років, вибірка "Вся Україна"

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний Альянс. Данні надані телеканалом "Україна". Дані за 2018-2019 роки – остаточні, розраховані за показниками rat%, shr% и cov#. Детальніше по показникам та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК.

Довідка про телеканал "Україна" "Україна" – провідний національний телеканал країни. За підсумками першого півріччя 2019 року телеканал "Україна" впевнено утримує першість серед українських каналів за основними аудиторіями. За аудиторією 18-54 (50 тис.+), середня частка (shr, %) каналу в першому півріччі досягла 11,35%*, рейтинг (rat, %) – 1,44%*. За аудиторією 18+ (50 тыс. +), частка - 15,44%**, рейтинг – 2,60%**. За аудиторією 4+ (Вся Україна), частка – 14, 62%***, рейтинг – 2,38%***. Дані дослідження телеаудиторії належать Індустріальному Телевізійному Комітету (ІТК), надані каналом "Україна" за показниками rat%, shr%. Детальніше – в глосарії ІТК. http://tampanel.com.ua/ru/about/pravila-oprilyudnennya-danix

Загальне покриття телеканалу "Україна" на червень 2018 р. становить 96,06% всіх домогосподарств України. Передача сигналу здійснюється за допомогою аналогової передавальної мережі, кабельних мереж, мережі цифрового мовлення Т2 і через супутник. В ефірі телеканалу представлені різні жанри телевізійного контенту: інформаційні, інформаційно-аналітичні, суспільно резонансні програми, соціальні ток-шоу, мелодраматичні, комедійні, детективні серіали і фільми, розважальні проекти, гумористичні шоу, футбольні трансляції. Активно розвивається виробництво власних телепрограм, фільмів і серіалів.

"Медіа Група Україна" – медіахолдинг, який об'єднує національний телеканал "Україна", телеканали "НЛО TV" і "Індиго TV", тематичні канали "Футбол 1" і "Футбол 2", "Регіональну Медіа Групу" (канали "Донбас", "34 канал", "Сигма"), компанію "Медіапартнерство Баінг", оператор супутникового телебачення Xtra TV; продакшн-компанії "Теле Про" і "Допоможемо ТВ", мультимедійну платформу СЬОГОДНІ, журнал Vogue UA. Директор "Медіа Групи Україна" – Євген Бондаренко. За додатковими питаннями звертайтеся – press@mgukraine.com.

Технічні параметри прийому сигналу:

Канал "Україна" Супутник Astra 4A, транспондер В22, частота прийому 12130 MHz, орбітальна позиція 4,8 ° східної довготи, поляризація вертикальна лінійна, символьна швидкість 27500 Мбод, FEC ¾, DVB-S, MPEG2, вид сигналу кодований, умовний доступ viaccess 2.6 (4.0)