В Киеве столкнулись внедорожник и микроавтобус, погибли два человека

Восемь человек пострадали

В ночь на 20 ноября в Киеве на улице Зодчих произошло ДТП, в результате которого погибли двое людей, еще восемь человек пострадали.

Об этом сообщает Информатор.

Столкнулись автобус Mercedes Sprinter и внедорожник Toyota RAV4.

Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. Одна из машин вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево.

В момент аварии в Toyota было пятеро человек, а в микроавтобусе семь человек. От удара водитель автомобиля и пассажир погибли мгновенно. Также в результате ДТП пострадали 8 человек.

Погибшим было около 20-25 лет. Такого же возраста были и пострадавшие из легковушки. Из-за аварии движение по улице Зодчих перекрывали.

Как ранее сообщал Фокус:

18-го ноября возгорание автопечки в грузовике Renault спровоцировало пожар и масштабное ДТП.

3 ноября в Киеве произошла авария, в результате которой автомобиль разлетелся на две части и погиб человек.