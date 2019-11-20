От Джека Ма до климатических изменений: важнейшие события Киевского международного экономического форума

Новости партнеров

В столице Украины завершился Киевский международный экономический форум (КМЭФ), который с 2014 года существует в качестве постоянно действующей коммуникационной площадки, где вырабатываются идеи, направленные на реформирование украинской экономики и ее переход к фазе опережающего роста. КМЭФ-2019 стал наиболее масштабным за годы своего существования, объединив 2000 участников, более 120 спикеров из 30 стран. О важнейших событиях Форума – в нашем материале.

Визит Джека Ма

Визит китайского предпринимателя, основателя Alibaba Group Джека Ма на КМЭФ вызвал ажиотаж. Джек Ма, впервые побывавший в Украине, открывал первый день Форума, настроив его участников на нужный лад. Его выступление, носившее визионерский характер, стало ключевым событием первого дня, которое привлекло беспрецедентное внимание представителей украинской власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, экспертного сообщества, а также многочисленных украинских и зарубежных СМИ. Речь Джека Ма, который говорил о философии предпринимательства, образовании и науке, искусственном интеллекте, концепциях развития бизнеса, формулах успеха, в буквальном смысле разобрали на цитаты. "Мой секрет успеха – я интересуюсь будущим, никогда не сдаюсь и доверяю людям", – заявил участникам Форума Джек Ма.

Рассуждая о том, что необходимо Украине, Джек Ма посоветовал первостепенное внимание уделять частному сектору, в особенности малому бизнесу, повышению роли предпринимателя в экономике и защите инвесторов. Китайский предприниматель считает, что правительству Украины следует развивать четыре главных направления – электронное правительство, инфраструктуру, предпринимательство и образование. По мнению Джека Ма, Украина не может себе позволить воспроизводить 20-летний путь стран с развитой экономикой – необходимо трансформационное чудо, которое позволит сократить отставание от стран "золотого миллиарда".

Василий Хмельницкий презентовал тренды будущего

Инициатор КМЭФ, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий рассказал о пяти трендах будущего, которые кардинально поменяют социально-экономический ландшафт планеты.

Первый – Интернет вещей, суть которого в резком увеличении количества объектов, имеющих доступ к Сети. Принципиально новой технологией станет Интернет медицинских вещей, благодаря которому каждый человек будет знать показатели своего здоровья и управлять им всего лишь при помощи наручных часов.

Второй - урбанизация. На сегодняшний день в мире существует 31 мегаполис с численностью населения более чем 10 млн человек. Через 50 лет количество населения в мире вырастет с нынешних 7,5 млрд до 11 млрд человек, а 80% населения земного шара будет жить в мегаполисах.

Третий – климатические изменения. Негативными последствиями данного явления станет то, что чистый воздух и чистая питьевая вода станут роскошью.

Четвертый - роботизация. В мировом масштабе это приведет к утрате 75 млн рабочих мест в течение ближайших 10 лет.

Пятый - становление "Человека 2.0". Внутренние органы человека можно будет печатать на 3D-принтере, появится возможность "редактировать" гены и даже выбирать цвет глаз для будущего ребенка.

Глобальный экономический кризис начнется в 2020 году: миф или реальность?

У глобальной экономики, вошедшей в фазу торговых войн, отсутствуют механизмы саморегуляции и координации. Вкупе с ростом военно-политической нестабильности в мире, а также ввиду цикличности мировой экономики экспертное сообщество и представители международных организаций все чаще говорят о возможности начала глобального экономического кризиса уже в 2020 году. Не добавляют оптимизма замедление темпов роста экономик Китая и стран еврозоны, неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС и увеличение долговой нагрузки на систему госфинансов развивающихся стран.

По мнению вице-президента Европейского инвестиционного банка Вазила Худака, спикера панели КМЭФ "2020: Глобальный экономический кризис или новые возможности?", риск начала глобального кризиса в 2020 году является достаточно высоким, притом он может начаться с любого сектора экономики. Особо уязвимым является сектор торговли, полагает Роберт Купман, Главный экономист и директор департамента экономических исследований и статистики ВТО. Также Купман отметил, что G20 уже не является настолько влиятельной организацией, как это было до кризиса 2008 года, равно как и большинство "старых" организаций, которые не способны координировать финансовые и институциональные процессы современности.

Климатические изменения трансформируют бизнес-модели

Одна из панелей Форума была посвящена климатическим изменениям, которые становятся все более значимым фактором моделирования бизнес-процессов. Важность темы климатических изменений связана с тем, что международное сообщество до сих пор не выработало адекватных механизмов противодействия данным процессам, а система международного права, регулирующая модель взаимодействия государств, бизнеса и социума с природой и техносферой, не демонстрирует своей эффективности. Спикеры акцентировали внимание на том, что климатические изменения подтолкнули государства и бизнес-корпорации к внедрению "зеленых" технологий, которые с течением времени становятся одним из драйверов роста глобальной экономики, обеспечивая так называемый энергетический поворот.

Говоря об Украине, спикеры отметили, что экологическая сознательность украинских граждан растет, а бизнес (в частности, в сфере аграрного производства) вынужден реагировать на климатические изменения. По данным Сергея Евтушенко, сооснователя и управляющего партнера UDP Renewables, модерировавшего дискуссионную панель "Как изменения климата изменят Ваш бизнес?", 58% украинцев верят, что ухудшение экологической ситуации будет вредить следующим поколениям значительно больше, чем остальные проблемы, а 37% украинцев готовы предпринимать активные действия для улучшения экологической обстановки. Ключевая экологическая проблема страны, по мнению украинцев, – ситуация с утилизацией и переработкой мусора: 62% граждан оценивают ее как неудовлетворительную. Евтушенко считает, что государство должно перенимать европейский опыт, создавая стимулы для частного сектора, который поставил бы на коммерческую основу процесс переработки и утилизации бытовых отходов, выполняя тем самым и социальную функцию.

Энергетическая независимость Украины: от мечты к реальности

Обеспечение энергетической независимости Украины, включающую в себя рост собственной добычи ископаемого топлива, увеличение выработки зеленой энергии, а также диверсификацию источников и маршрутов поставок энергоносителей, является важнейшей задачей правительства. Кроме того, для обретения энергетической независимости необходимо обеспечить равные условия для всех участников рынка, конкурентную среду, искоренить коррупционные схемы и обеспечить интеграцию Украины в энергетические рынки Европейского союза.

В последние годы в Украине растут объемы внутренней добычи газа, пускай и недостаточными темпами. Андрей Фаворов, глава интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины", отметил, что за последние 12 месяцев проведено больше аукционов на разработку нефтегазовых площадей, чем за последние годы. Однако результат разработки новых участков по лицензиям, полученным в течение последнего года, можно будет ощутить лишь через 3-4 года.

Не газом единым – увеличиваются за последние годы и объемы генерации за счет возобновляемых источников энергии. При этом для сохранения высокой динамики ввода в эксплуатацию новых объектов "зеленой" генерации правительству нужно избегать ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа, отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В свою очередь Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, сообщил, что его ведомство намерено пересмотреть энергетическую стратегию страны, а приоритетом деятельности до конца 2019 года являются заключение с РФ долгосрочного контракта на транзит природного газа.