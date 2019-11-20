Местные выборы состоятся осенью 2020 года, – Разумков

Спикер Верховной Рады заявил, что не исключено, что на отдельных территориях они могут состояться раньше

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время рабочей поездки в Запорожье заявил, что местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, однако не исключено, что на отдельных территориях они могут состояться раньше.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, проведение местных выборов станет возможным после того, как в стране пройдет реформа централизации и будет принят избирательный кодекс.

"Если мы говорим в целом о выборах, то они будут происходить после того, как закончится реформа децентрализации – это первое. Второе – после того, как будет принят так называемый избирательный кодекс. Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорей всего, осень. Но не исключаю тот факт, что по отдельным территориям выборы могут быть и раньше", – сказал Разумков.

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко ранее заявил, что основания для проведения досрочных местных выборов появятся только в случае внесения изменений в Конституцию.

"Одно дело, если мы говорим о местных выборах в каком-то конкретном месте. Другое — когда речь идет о местных выборах по всей стране. Без внесения изменений в Конституцию я не вижу оснований досрочно проводить их в целом по Украине", – сказал он.

При этом Диденко напомнил, что сейчас обсуждается вопрос первых местных выборов, которые должны стать результатом реформы административно-территориального устройства.

Как ранее сообщал Фокус:

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко накануне заявил, что местные выборы пройдут в следующем году, но когда конкретно – "зависит от многих факторов", в т.ч. от темпов децентрализации.

В Центризбиркоме сообщили, что в некоторых объединенных теробщинах назначенные на 22 и 29 декабря местные выборы оказались под угрозой срыва.