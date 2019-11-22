Беспроцентный кредит: возможно ли это?

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По статистике большинство украинцев со средним уровнем дохода оказывается в весьма сложном материальном положении именно к концу месяца, когда до зарплаты осталось всего чуть-чуть, но деньги уже закончились.

В таких случаях многие обращаются в фирмы, которые предоставляют услугу кредит онлайн без процентов. Банки в этом зачастую помочь не могут, поскольку получить кредит в крупном финансовом учреждении для миллионов граждан оказывается невозможно. Причин тому множество: отсутствие хорошей кредитной истории, неофициальное трудоустройство, отсутствие недвижимости как гарантии возможной компенсации потерь для банка. Не выдают не только пользовательские кредиты, но и обычный кредитный лимит также военным и переселенцам, относя их к категориям рискованных клиентов.

Поэтому и занимать приходится или у близких, или у микрофинансовых организаций (МФО). Только вот родственники, друзья и знакомые также, бывает, не имеют возможности подкинуть тысячу-другую, а вот компании не отказывают. Почти все занимающиеся микрокредитами фирмы готовы предоставлять небольшие займы без бюрократических проволочек, справок о доходах, информации о квартирах, машинах и так далее. Большие суммы (свыше пяти тысяч гривен) получить практически невозможно, по крайней мере, если человек впервые берет кредит. Тем не менее, даже "пятерки" вполне достаточно, чтобы дотянуть до зарплаты. А поскольку МФО конкурируют между собой, им приходится придумывать всевозможные акции типа первоначальных кредитов без процентов.

Не стала исключением из правил и международная кредитная компания "СС Лоун", которая официально зарегистрирована в Украине. Работающая в Испании, Грузии и Казахстане фирма вышла на рынок нашей страны несколько лет назад, но уже завоевала популярность среди тысяч украинцев.

Преимуществ у СС Лоун немало. Во-первых, компания готова совершать займы просто в режиме онлайн. За какие-то 10 минут. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте, подтвердить свою личность (отправить фотографию паспорта и идентификационного номера налогоплательщика), привязать к аккаунту банковскую карту и подать запрос на получение желаемой суммы. При этом нужно помнить, что решение о выдаче займа принимает робот. Так что в случае отказа стоит попробовать еще раз, указать о себе более полную информацию или уменьшить запрашиваемую сумму.

Что учесть при оформлении микрокредита?

Проценты МФО выше, чем в банке. Они начисляются каждые сутки. Чтобы снизить переплату, стоит поискать акции. Многие компании делают скидки первым клиентам. Есть бонусные программы для постоянных заемщиков.

Беспроцентный кредит – не означает бесплатную услугу. Чаще всего под «0%» подразумевается ставка до 1%.

При выборе срока важно правильно рассчитать свои силы. При просрочке займа накладываются штрафные санкции. В большинстве случаев компании дают до месяца на погашение. Отлично, если есть возможность продлить договор. Вам не придется платить штраф и исправлять кредитную историю в случае форс-мажора.

Новым клиентам МФО выдают 3-5 тысяч гривен. Если хотите получать больше, нужно несколько раз взять и своевременно вернуть кредит. Это позволит повысить лимит до 10 (иногда 15-20) тысяч.