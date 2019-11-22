Лайфхаки успешного шоппинга в Черную пятницу

Новости компаний

«Чёрная пятница» 29 ноября — день самых крупных осенних скидок, когда можно сделать покупки вдвое, а то и на 90% дешевле, чем обычно. Ко всемирной акции присоединяются и украинские магазины, особенно активны продавцы техники и электроники, на которую в «чёрную пятницу» высокий спрос. В этой категории товаров у потребителей широкий выбор, в частности, сеть «Эльдорадо», которая ежегодно участвует в «чёрной пятнице», предлагает востребованную технику по разумной цене. Чтобы покупатель мог легко определиться с выбором, эксперты «Эльдорадо» советуют обращать внимание не только на размер скидки, которые в эту пятницу в «Эльдорадо» будут доходить до 70% на самые ходовые позиции, но и на инновации, внедряемые производителями техники. Самый актуальный тренд на данный момент — применение искусственного интеллекта в различных типах техники. Благодаря этому у техники больше функций и ею удобно пользоваться.

Визор с исскуственным интеллектом

Впечатляющих достижений в применении искусственного интеллекта добились производители телевизоров. Отныне это не просто «голубой экран», но устройство, которое анализирует изображение вместе со зрителем и является базой для «умного» дома благодаря процессорам нового поколения. Электроника распознаёт жанры кино и освещение в комнате, адаптируя видео и звук. Например, сцены боевиков телевизор показывает чётче, передачи о природе — сочнее, а картинку в целом — ярче. Конечно, телевизором можно управлять дистанционно и с помощью голосовых команд, компьютер сам подбирает кино на выбор, подстраивает качество изображения и звука, если вы хотите устроить вечерний киносеанс. Благодаря совместимости с популярными системами «умного» дома, к примеру, HomeKit от Apple, телевизором можно управлять со смартфона и совмещать с другими устройствами и программным обеспечением.

Стирка по базе данных

Чтобы стирка была качественной, владельцам стиральных машин часто приходится корректировать её режим. Технология искусственного интеллекта, AI DD, делает этот процесс автоматическим:машина взвешивает одежду и анализирует мягкость и фактуру тканей, чтобы постирать их бережно. Для этого искусственный интеллект сверяется с базой данных, где есть информация о 20 тыс. тестовых циклов стирки, и сравнивает загруженное бельё с информацией базы. После этого машина формирует алгоритм стирки, в котором может быть до шести режимов вращения барабана — они отличаются по скорости, направлению и силе. Благодаря этому риск повреждения тканей снижается на 18%. При выборе стиральной машины стоит обратить внимание и на технологию Quick-Drive, согласно которой задняя стенка барабана вращается независимо от самого барабана. Благодаря этому бельё вымачивается и проворачивается качественнее, время стирки может сокращаться почти вдвое, а энергопотребление снижается до 20%.

Экоуборка

Благодаря инновациям рынок пылесосов диверсифицировался и можно подобрать модель для чистки разных типов поверхностей. Большую долю всё ещё занимают классические пылесосы с мешком и контейнером, в этой нише стоит обратить внимание на модели с экодвигателями. Они потребляют меньше электроэнергии и в то же время обладают высокой мощностью всасывания — именно на этот показатель нужно ориентироваться при покупке в первую очередь. Популярность завоёвывают ручные пылесосы — они менее мощные, однако компактные и идеально подходят для чистки салона автомобиля или тех деталей мягкой мебели, куда неудобно добраться стандартным пылесосом. Наиболее продвинутые модели на рынке — роботы-пылесосы с искусственным интеллектом. Они автоматически делают уборку, с помощью датчиков или сенсоров ориентируются в пространстве, преодолевают препятствия и возвращаются к станции зарядки. Роботом-пылесосом удобно пользоваться дистанционно через приложение в смартфоне, бонусом потребителю станет опция влажной уборки.

Зачем холодильнику Wi-Fi

Умным центром кухни по праву становятся холодильники. Самые инновационные модели комплектуют адаптерами беспроводной связи, или Wi-Fi, а также дисплеями — чтобы смотреть видео, слушать радиостанции и заходить в соцсети онлайн. Но помимо развлечений подключенность холодильника имеет функциональные преимущества — в первую очередь удалённое управление. К примеру, со смартфона можно увидеть и изменить температуру внутри холодильника, очень полезная опция при внезапном отключении электроэнергии. В «бортовой» компьютер можно внести сроки хранения продуктов, и устройство будет оповещать владельца об их окончании. Кроме того, некоторые модели занимаются самодиагностикой и отправляют коды неполадок в сервисные центры.

Искусственным интеллектом инновации в холодильниках не ограничиваются. При покупке стоит обратить внимание на двухконтурные модели, в которых холодильная и морозильная камеры питаются от разных компрессоров и поддерживают разную температуру. Полезной для владельца станет и зона свежести в холодильнике — отсек, где температура близка к нулю, для хранения скоропортящихся продуктов, к примеру, фруктов и овощей.

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