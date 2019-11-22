Танкер Delfi у одесского пляжа лег на бок. Весь экипаж эвакуировали
2019-11-22 15:41:23
Капиат корабля находится в тяжелом состоянии
Севший на мель у берегов Одессы танкер Delfi лег на бок, из него в море потек мазут. Экипаж судна эвакуировали.
Об этом сообщате местное издание Думская.
Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих челнов экипажа, включительно с капитаном. Капитан находится в тяжелом состоянии.
Весь экипаж судна состоит из трех граждан Украины (капитан, старший механик и матрос).
Для эвакуации планировали использовать водный скутер, но в связи с плохими погодными условиями пришлось привлекать водолазов.
Также стало известно, что танкер находится на якоре в районе Одессы с мая 2019 года. Его судовладелец – из Бирмингема, Великобритания; порт приписки – Румыния.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера поздно вечером в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.
- Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.
- Глава Одесской ОГА также собрал заседание оперативного штаба в связи с ситуацией вокруг сорвавшегося с якоря танкера Delfi.
Loading...