В 2019 году на эти цели было предусмотрено 6,6 млрд гривен

В госбюджете на 2020 год предусмотрено 9 млрд 770 млн гривен на закупку лекарств.

Об этом сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает Укринформ.

"В следующем году в бюджете 9 млрд 770 млн гривен выделено на централизованную закупку лекарств. В этом году это было 6,6 млрд. Это значительное увеличение для того, чтобы мы имели возможность закупить лекарства в соответствии с заявками регионов. На большинство тяжелых заболеваний мы можем закупить 100% от необходимости", – сообщила Скалецкая.

По ее словам, в 2020 году благодаря центральной закупочной организации возможности закупки лекарств будут расширены.

Кроме того, программу Доступные лекарства расширят и вдвое увеличат сумму на ее финансирование.

Министр добавила, что через 3-5 лет инструменты по доступным лекарствам реимбурсации и снижение цен будут способствовать минимизации расходов пациентов.

"Чем больше мы сможем утверждать клинические руководства, тем меньше будет необоснованных расходов на лекарства пациентами", – сказала Скалецкая.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2018 году Министерство здравоохранения зарегистрировало госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), которые получит статус централизованной закупочной организации.

Министерство здравоохранения разработало новую систему государственных закупок лекарств, которую одобрил Кабинет министров Украины.