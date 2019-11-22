В Киеве на выходных возможны изменения в работе метро
2019-11-22 21:59:09
Из-за футбола
В воскресенье, 24 ноября, в киевском метрополитене возможны изменения в работе.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".
Отмечается, изменения могут быть в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь).
"Таким образом, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиропотока на платформах станций.
Как ранее сообщал Фокус:
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3 ноября работу трех станций киевского метро также ограничивали в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".
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С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота".