В Киеве на выходных возможны изменения в работе метро

Из-за футбола

В воскресенье, 24 ноября, в киевском метрополитене возможны изменения в работе.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Отмечается, изменения могут быть в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Мариуполь" (Мариуполь).

"Таким образом, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Как ранее сообщал Фокус:

3 ноября работу трех станций киевского метро также ограничивали в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".

С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота".