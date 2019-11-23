В Киеве во время транс-марша произошли столкновения, есть задержанные

Марш охраняла Нацполиция

В Киеве на Михайловской площади 23 ноября состоялся ежегодный Транс-марш, посвященный Международному дню памяти жертв трансфобии, сообщает Громадське.

Отмечается, что шествие началось на Михайловской площади и завершилось на Почтовой площади.

Участники марша заявили, что хотят услышать позицию власти по отношению к трансгендерным людям. Кроме того, организаторы шествия намерены выдвинуть требования об урегулировании процедуры трансгендерного перехода и введения гендерной идентичности.

Как сообщает РБК-Украина, рядом с активистами вышли и противники марша трансгендерных людей, которые пытались прорвать кордон полиции, защищавший проведение марша. В результате произошли столкновения, нескольких противников задержали правоохранители.

В свою очередь Amnesty International в Украине сообщает, что "представители радикальных группировок бросили в участников Марша яйцами, также произошла потасовка".

Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, отмечают 20 ноября. В Украине марш ко Дню памяти проводится с 2016 года. В этом году мероприятие начали митингом, во время которого участники вспомнили погибших минутой молчания.

В Украине такие марши проходят ежегодно с 2016 года. По словам организаторов, только за прошлый год из-за трансфобии погиб 331 человек в разных странах мира. Украины в этом списке нет, но, по мнению организаторов, это может быть связано не с тем, что таких случаев не было, а с тем, что трансгендерное сообщество достаточно закрытое, поэтому, возможно, просто нет данных о таких случаях.

Как ранее сообщал Фокус:

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