Резервисты танковых подразделений провели учения на Донбассе (видео)
2019-11-25 17:47:38
Маневры проводились с целью поддержания высокого уровня готовности резервистов к реагированию на потенциальное вражеское наступление
На Донбассе прошли военные учения танковых подразделений резерва Объединенных сил. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск в Facebook.
Учения проводились с целью поддержания высокого уровня готовности резервистов к реагированию на потенциальное вражеское наступление.
"Хотя танки и отведены из района проведения ООС, и угроза танкового прорыва всегда имеет место. Чтобы подразделения не теряли навыков – с ними регулярно проводят тренировки общевойскового резерва", – говорится в сообщении.
По легенде учений, противник обезвредил минные заграждения, прорвал линию обороны и подтянул туда свои танки и БМП.
Взводный опорный пункт, в ответ на это, вступил в бой и отправил запрос о помощи. Командир бригады принял решение задействовать общевойсковой резерв, чтобы отбить атаку противника. Танки взяли противника в полукольцо, выполнили все необходимые маневры и уничтожили условного неприятеля.
"Выполнив все необходимые маневры, украинские военные обезвреживают врага", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вооруженные силы Украины провели танковые учения на расстоянии в несколько десятков километров от линии соприкосновения.
- На госпредприятии "Харьковский бронетанковый завод" представили модернизированный танк Т-64 образца 2017 года. На боевой машине установили / интегрировали современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Также танк имеет систему спутниковой навигации.